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Wirtschaft

Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz

54,5 Prozent der Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz in ihren Geschäftsprozessen. Das geht aus der aktuellen Umfrage des ifo Instituts im Mai 2026 hervor

Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 40,9 Prozent. Weitere Unternehmen planen bereits den Einsatz (16 Prozent) oder diskutieren darüber (21,6 Prozent). „Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft endgültig in der Breite angekommen“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Die Dynamik bei der Einführung ist hoch.“

Besonders stark verbreitet ist KI in der Industrie. Dort nutzen 58,7 Prozent der Unternehmen entsprechende Anwendungen. Auch im Dienstleistungssektor ist der Einsatz mit 56,2 Prozent inzwischen weit verbreitet. Im Handel hat sich die Nutzung in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich auf nun rund 45 Prozent ausgeweitet. Besonders dynamisch ist die Entwicklung im Bauhauptgewerbe: Innerhalb von drei Jahren stieg der Anteil der Unternehmen mit KI-Nutzung von 7,1 auf 39,8 Prozent.

Mit der Unternehmensgröße steigt auch die Verbreitung von KI. Großunternehmen (67,2 Prozent) setzen die Technologie weiterhin deutlich häufiger ein als kleine (51,2) und mittlere Unternehmen (47,2).

Unter den Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen, dominieren externe Anwendungen deutlich. Knapp drei Viertel der Unternehmen nutzen kostenpflichtige externe KI-Lösungen. Zudem greifen 48,4 Prozent auf kostenfreie KI-Anwendungen zurück. 22,5 Prozent nutzen nur kostenlose Systeme. Eigene KI-Systeme entwickeln dagegen deutlich weniger Unternehmen: Der Anteil liegt bei 18,7 Prozent.

Die Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz bislang vor allem zur Unterstützung bestehender Arbeitsprozesse. Besonders häufig kommt KI in der Verwaltung, bei der Datenanalyse, beim Programmieren, im Schriftverkehr sowie zur Informationsrecherche zum Einsatz. Viele Unternehmen verwenden KI zudem für Aufgaben in Planung, Controlling oder Kundenkommunikation. In der Industrie gewinnt KI auch in produktionsnahen Bereichen wie Qualitätskontrolle, Produktionsplanung oder Wartung immer mehr an Bedeutung. „Die Unternehmen setzen KI vor allem dort ein, wo sie sich konkrete Effizienzgewinne versprechen“, so Wohlrabe. „Besonders bei Routineaufgaben und der Verarbeitung großer Informationsmengen eröffnet KI neue Möglichkeiten.“

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