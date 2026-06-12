Marriott International eröffnet 10.000stes Hotel weltweit: JW Marriott Ranthambore Resort & Spa

„Vor 99 Jahren begann Marriott als Root-Beer-Stand mit neun Sitzplätzen. Heute umfasst unser Portfolio 10.000 Hotels in 146 Ländern und Territorien weltweit. Ich bin außerordentlich stolz auf diesen Meilenstein, der durch das Engagement unserer Teams und das Vertrauen unserer Eigentümer möglich wurde“, sagt Anthony Capuano, President und CEO von Marriott International. „Dass wir diesen Moment mit einem Haus der Marke JW Marriott markieren, hat eine besondere Bedeutung, da sie nach unserem Mitgründer J. Willard Marriott benannt ist. Gemeinsam mit Alice S. Marriott hat er ein Vermächtnis geprägt, das für Chancen, Service und Innovationskraft steht – und das wir heute weiterführen.“

Die Eröffnung des JW Marriott Ranthambore Resort & Spa wurde im Beisein von Mitarbeitern und Unternehmensvertretern gefeiert, darunter David Marriott, Chairman of the Board, sowie Rajeev Menon, President Asia Pacific excluding China (APEC). Anwesend waren außerdem Eigentümer Nilesh Gadhiya und die Familie Gadhiya.

Das Resort liegt nur wenige Fahrminuten vom Ranthambore Nationalpark entfernt und verfügt über 127 hochwertig gestaltete Unterkünfte, darunter private Villen, Zimmer und Suiten. Vor Ort treffen ein naturnahes Umfeld und ein vielfältiges gastronomisches Angebot zusammen – von moderner indischer Küche und regionalen Spezialitäten bis hin zu botanisch inspirierten Cocktails mit lokalen Bezügen.

Mit inzwischen mehr als 130 Häusern weltweit stärkt JW Marriott das Luxusportfolio des Unternehmens weiter. Insgesamt umfasst dieses sieben Marken mit rund 700 Hotels in 74 Ländern und Territorien und richtet sich an Gäste, die außergewöhnliche Reiseerlebnisse in international stark nachgefragten Destinationen suchen.

Marriott entwickelt sein Portfolio kontinuierlich weiter, um unterschiedliche Reiseanlässe und Gästebedürfnisse abzudecken. Zu den jüngsten Neueröffnungen zählen unter anderem: