Lieferando und Deutsche Bahn erleichtern Verpflegung im Berliner Hauptbahnhof

“Lieferando Click & Collect” ermöglicht Kunden, ihr Essen, Getränke und Snacks bei den dortigen Restaurants oder Geschäften unverzüglich abzuholen, ohne Aufwand und lange Wartezeiten vor Ort. Ab sofort können Nutzer bereits während ihrer Anreise in der Lieferando-App vorbestellen und bezahlen, zum Beispiel im Zug oder Taxi. Das innovative Pilotprojekt schaffte eine entspannte Reiseerfahrung, teilweise inklusive Wegweiser zur abholbereiten Bestellung.

Die teilnehmenden Restaurants innerhalb von Europas größtem Turmbahnhof stehen in der Lieferando-App ganz oben, sobald Nutzer dessen Adresse – Europaplatz 1, Berlin – eingeben und die Abholoption wählen. Mit ein paar Klicks ist bestellt und bezahlt. Einige Partner bieten sogar spezielle Abholpunkte an ihren Theken, um die Mitnahme noch einfacher zu halten. Nach Ankunft am Hauptbahnhof können Reisende somit selbst frisch zubereitete Speisen und Menüs abholbereit mitnehmen, ohne langes Schlangestehen, Zahlungsvorgang vor Ort oder längeres Warten während der Zubereitung.

„Lieferando Click & Collect” erleichtert damit nicht nur Spätankommern die Abreise und gestressten Pendlern den Alltag. Das auf einer eigenen Bestellseite erläuterte Servicekonzept erweitert auch die Speisenauswahl bei Durchreisen mit kurzen Umsteigezeiten bis zur weiterführenden Anschlussverbindung.

„Click & Collect ist ein besonders kundenfreundlicher Service zur Reiseverpflegung. Die Vorbestellung im Zug, Nahverkehr oder Taxi ermöglicht eine unkomplizierte Direktmitnahme im Bahnhof. Das spart Zeit, entspannt den Aufenthalt und dürfte Bahnreisenden auf der Weiterfahrt den ein oder anderen Genuss-Moment bescheren“, freut sich Lieferando-Geschäftsführerin Katharina Hauke.

Neben dem Mehrwert für Reisende liefert die Deutschlandpremiere im Hauptstadtbahnhof den Projektpartnern Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Angebotes sowie des dahinterstehenden Konzepts und testet die Übertragung des Services auch weitere deutsche Bahnhöfe.

Zum Start sind bereits mit dabei: Burger King, DB Store, Hans im Glück, Curry 36, Pret sowie Costa Coffee, Kamps und Dunkin’ Donuts. Eine Übersicht nach Stockwerken und mit Link zu einer Kartenübersicht pflegt Lieferando auch auf der eigens eingerichteten Click & Collect-Service-Webseite und auf der Webseite des Einkaufsbahnhofs.