Kategorie wählen

Wirtschaft

KI – Spitzenleistung schafft Schlagzeilen, aber Skalierung schafft Gewinne

Zwischen den USA und China intensiviert sich der strategische Wettbewerb auf vielen Ebenen. Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei ein zentraler Schlüsselsektor. Über den Erfolg, so Tarek Saffaf, Senior Portfoliomanager der apoBank, wird jedoch die Anwendbarkeit entscheiden

© apoBank

Wer beim Thema Künstliche Intelligenz nur ins Silicon Valley schaut, übersieht gerade den zweiten Innovationsmotor der Welt. An China führt bei der Beurteilung der globalen KI-Dynamik für Investoren kaum noch ein Weg vorbei. Im KI-Wettbewerb entscheidet am Ende nicht nur, wer das leistungsfähigste Modell entwickelt, sondern wer Technologie am schnellsten und günstigsten in die Breite bringt. Technologische Spitzenleistung schafft Schlagzeilen. Skalierung schafft Unternehmensgewinne. Genau dort entwickelt China aktuell enorme Dynamik.

KI ist längst kein Softwarethema mehr. Wer Chips, Rechenzentren, Energie und Ingenieure schneller bereitstellt, verschafft sich den eigentlichen Wettbewerbsvorteil. Nicht jedes Unternehmen braucht die absolute Spitzen-KI. Für viele entscheidet die beste Kombination aus Leistung, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die nächste Phase der KI beginnt in den Unternehmen – dort, wo intelligente Anwendungen Produktivität erhöhen, Kosten senken und Margen nachhaltig verbessern. Das KI-Rennen wird nicht von einem einzelnen Unternehmen oder einem einzelnen Land entschieden. Die Gewinner werden jene sein, die technologische Innovation, Kapitaldisziplin und Skalierung am erfolgreichsten miteinander verbinden.“

print

Tags: , ,

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 2 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld