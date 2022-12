Jupiter ernennt Leiterin für Aktien und Leiter für festverzinsliche Wertpapiere und teilt damit die CIO-Rolle auf

Jupiter gibt die Ernennung eines Head of Equities und eines Head of Fixed Income bekannt. Diese Funktionen werden die bisherigen Positionen des Chief Investment Officers und des Deputy Chief Investment Officers ersetzen. Sie ermöglichen eine fokussiertere und effektivere Anlageaufsicht und eine gezieltere Unterstützung der Geschäftsbereiche von Jupiter mit ihren hochaktiven und differenzierten Anlagemöglichkeiten.

Kiran Nandra-Koehrer wird im neuen Jahr als Head of Equities zu Jupiter kommen und für die Führung und das Management von Jupiters breitem Team von Aktienanlageexperten verantwortlich sein. Nandra-Koehrer kommt von Pictet Asset Management zu Jupiter, wo sie sieben Jahre lang tätig war, zuletzt als Head of Emerging Equities Management. Vor Pictet arbeitete sie zwölf Jahre lang bei Wellington Management in den Bereichen Relationship Management, Investment Research und Produktspezialisierung für verschiedene Aktienstrategien, darunter US, Global, European und Emerging Markets.

Matthew Morgan stieg bei Jupiter bereits im Oktober zum Head of Fixed Income auf und übernahm damit die Führung und das Management der Fixed Income Anlageexperten von Jupiter. Nachdem er 2019 als Investment Director für Multi Asset von Blackrock zu Jupiter kam, wurde er 2021 zum Investment Director für die Fixed Income und Multi Asset Plattform von Jupiter befördert. In seiner neuen Rolle wird sich Morgan auf die Weiterentwicklung der breiten Palette an Fixed Income Kapazitäten von Jupiter über die umfassende Fixed Income Plattform konzentrieren. Dies beinhaltet auch die globale flexible Anleihenstrategie von Jupiter unter der Leitung von Ariel Bezalel, die strategische Absolute Return Anleihenstrategie unter der Leitung von Mark Nash, die Schwellenländeranleihen unter der Leitung von Alejandro Arevalo und die globalen Wandelanleihen unter der Leitung von Lee Manzi.

Beide Funktionen sind direkt Matthew Beesley als CEO unterstellt und arbeiten eng mit den Teams des Unternehmens in den Bereichen Vertrieb, Stewardship, Data Science und Trading Investment Risk zusammen.

„Als CEO bleibe ich eng mit unserer Investmentfunktion verbunden. In Zusammenarbeit mit mir werden die neuen Leiter für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von Jupiter die strategische Führung und Aufsicht über unsere Anlageteams übernehmen, so dass sich die Manager auf die Verwaltung ihrer Portfolios und die Erzielung von Renditen für ihre Anleger konzentrieren können. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Kiran Nandra-Koehrer und Matthew Morgan, um unsere strategischen Ziele in allen Anlageklassen weiter voranzutreiben“, sagt Matthew Beesley, CEO bei Jupiter.

