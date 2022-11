Jupiter ernennt Leiter für internationalen Vertrieb

Mathias Müller berichtet von Deutschland aus an den Global Head of Distribution, Warren Tonkinson, und ist für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Wachstumsstrategie von Jupiter im globalen Vertriebsgeschäft (ohne Großbritannien) verantwortlich.

In enger Zusammenarbeit mit Warren Tonkinson leitet Müller das Netzwerk der erfahrenen regionalen Vertriebsleiter von Jupiter und kümmert sich um die Pflege und den Ausbau der umfangreichen bestehenden Kundenbeziehungen des Unternehmens in allen wichtigen internationalen Märkten. Darüber hinaus treibt er die internationalen Entwicklungspläne von Jupiter weiter voran.

Bevor er zu Jupiter kam, war Müller 20 Jahre lang bei Allianz Global Investors tätig. 2015 wurde er Head of Retail/ Wholesale für Europa und war für das europäische Retail-, Wholesale- und Private Wealth-Geschäft des Unternehmens in den Bereichen Neugeschäftsentwicklung, Kundenservice und Marketing verantwortlich.

„Ich freue mich, in einer Zeit zu Jupiter zu kommen, in der das Unternehmen weiter global expandiert. Jupiter verfügt über ein starkes und vielfältiges Angebot an Aktien-, Renten- und alternativen Strategien und hat Investoren weltweit sehr viel zu bieten“, sagt Mathias Müller. „Ich freue mich darauf, eng mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um die bereits beeindruckende Liste der internationalen Kundenbeziehungen zu pflegen und auszubauen.“

„Mathias Müller bei Jupiter willkommen zu heißen und mit ihm zusammen unsere internationale Vertriebspräsenz weiterzuentwickeln und auszubauen, freut mich sehr“, sagt Warren Tonkinson, Global Head of Distribution.

(INSTINCTIF PARTNERS)