iM Global Partner erwirbt strategische Beteiligung an APA

Das Vermögensverwaltungsnetzwerk iM Global Partner hat eine strategische Minderheitsbeteiligung in Höhe von 42 Prozent an dem unanhängigen Anlageberater Asset Preservation Advisors (APA) erworben und erweitert damit die US-Produktpalette.

Durch diese neue Partnerschaft schließt sich APA dem umfangreichen globalen Vermögensverwaltungs- und Vertriebsnetz von iM Global Partner an und sichert sich gleichzeitig seine langfristige Unabhängigkeit für die kommenden Jahrzehnte.

APA viertgrößter Spezialist für kommunale US-Anleihen

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit APA. Mit einem verwalteten Vermögen von 4,8 Milliarden Dollar ist APA aktuell der viertgrößte unabhängige Spezialist für kommunale Anleihen in den USA“, sagte Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner.

„Der Erfolg von iM Global Partner bei der Gewinnung neuer Partner ist auf seine Werte der Integrität und der Unterstützung des Unternehmertums zurückzuführen, die sicherstellen, dass jeder Partner seine Autonomie und sein unabhängiges Nutzenversprechen in Kombination mit dem weltweiten Vertriebsnetz von iM Global Partner beibehält.“

Dies ist die achte Partnerschaft, die iM Global Partner innerhalb von sechs Jahren eingegangen ist. Gleichzeitig ist APA der zweite neue US-Partner im Jahr 2021. Im Juli erwarb iM Global Partner eine 45-prozentige Beteiligung an Richard Bernstein Advisors, einem in New York ansässigen Spezialisten für die Asset Allocation.

Übernahme und Integration von Litman Gregory

Im März dieses Jahres gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es seinen Vertrieb in den USA durch die vollständige Übernahme und Integration der in Kalifornien ansässigen Vermögensverwaltungsboutique Litman Gregory ausweiten wird.

Kevin Woods, CEO und Mitgründer von APA kommentierte: „Wir sehen in der Partnerschaft mit iM Global Partner eine unglaubliche Chance, unser starkes Wachstum fortzusetzen und unsere führende Präsenz als unabhängiger Spezialist für Kommunalanleihen auszubauen.

iM Global Partner bot APA eine einzigartige Gelegenheit, unsere Mission fortzusetzen, unseren Kunden auf die gleiche Weise hervorragende Leistungen zu bieten, wie wir es seit mehr als dreißig Jahren getan haben und nun für die kommenden Jahrzehnte tun werden.“

Einzigartige Positionierung

Jeff Seeley, stellvertretender CEO, Chief Operating Officer USA und Leiter Vertrieb USA von iM Global Partner, fügte hinzu: „Angesichts der außergewöhnlichen Reputation von APA, der wettbewerbsfähigen langfristigen Wertentwicklung und des wachsenden US-Vertriebs sind wir der Meinung, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um von den zunehmenden Anlagemöglichkeiten im kommunalen Segment zu profitieren, da US-Kunden weiterhin nach attraktiven steuerfreien Strategien suchen.

Durch unsere Partnerschaft mit APA fügt iM Global Partner der wachsenden und vielfältigen Produktpalette im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere eine neue Reihe ausgezeichneter Strategien hinzu.“

Wachstum von über 400 Prozent

Diese jüngste strategische Partnerschaft unterstreicht das Engagement von iM Global Partner auf dem US-Markt und ist ein weiteres Beispiel für die schnelle Expansion des Unternehmens. Das Unternehmen hat sein repräsentiertes verwaltetes Vermögen von 7 Milliarden Dollar Ende 2018 auf heute mehr als 37 Milliarden Dollar erhöht – ein Wachstum von mehr als 400 Prozent in nur drei Jahren.

Für APA fungierte Berkshire Global Advisors als Finanzberater und Taylor English Duma als Rechtsberater. Für iM Global Partner fungierte Oppenheimer & Co. Inc. als Finanzberater, während Seward & Kissel als Rechtsberater tätig war.

