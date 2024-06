Hans im Glück: Mit Crowdinvesting-Kampagne auf Wachstumskurs

Hans im Glück geht neue Wege: Die Aktion bietet Interessierten ab sofort die Möglichkeit, im Rahmen eines Crowdinvesting-Programms nicht nur die Expansion des Erfolgsmodells der Burgerkette zu beschleunigen, sondern auch attraktive Rendite und Angebote zu erhalten.

Das Burger-Erlebnis soll zukünftig auch in Nachbarländern wie den Niederlanden verfügbar sein: „Wir sehen großes Potenzial im niederländischen Markt und möchten unser einzigartiges Konzept einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen“, sagt Jens Hallbauer, COO von Hans im Glück. „Die Expansion in die Niederlande ist der erste Schritt auf unserem Weg, neue Märkte zu erschließen und unser Wachstum voranzutreiben.“

Die Crowdinvesting-Kampagne ist eine bewusste Entscheidung, mit der das Unternehmen insbesondere seine Innovationsbereitschaft unterstreichen will: „Crowdinvesting bietet die spannende Möglichkeit, unsere Gäste und Fans von unserem Erfolg und Wachstum profitieren zu lassen“, erklärt Johannes Bühler, CEO von HANS IM GLÜCK. Und die Aktion kommt direkt gut an: Innerhalb der ersten 48 Stunden hat die Kampagne bereits rund 100.000 Euro erzielt. Die zusätzlichen Mittel, die damit zur Verfügung stehen, sollen neben der Expansion in die Niederlande auch in die Neueröffnung und Modernisierung bestehender Standorte investiert werden.

Interessierte können mit einem Mindestbetrag von 250 Euro auf der Invesdor Seite teilnehmen

Diese spezielle Plattform ermöglicht eine einfache und sichere Teilnahme: Registrieren, Investitionsbetrag auswählen und Teil des Crowdinvesting-Programms werden. Innerhalb von vier Jahren erhalten Investoren und Investorinnen ihr Investment plus die vereinbarte Rendite von sieben Prozent p. a. zurück.

Weitere Informationen zur Crowdinvesting-Kampagne finden Sie hier