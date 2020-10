Gesundheit, Wasser und Klimawandel – Mit ausgewählten SDG-Zielen nachhaltig Vermögen aufbauen

Der anhaltende Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellt weltweit eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften dar.

Doch inmitten dieser Krise haben wir die Chance, eine bessere Zukunft zu gestalten. Mit Blick auf verantwortungsbewusste Anlagestrategien hat Covid-19 einen Paradigmenwechsel bewirkt: Im Mittelpunkt steht nun die dringende Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel und Sicherstellung der Wasserversorgung sowie entlang der Lieferketten zu stärken – auch der Klimawandel ist wieder in den Fokus gerückt.

Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die diese Probleme angehen und sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDG) der Vereinten Nationen ausrichten, optimal aufgestellt sind, um eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft für alle zu schaffen. Hier verschiedene Beispiele, wie wir unseren thematischen Impact-Investing-Ansatz mit Blick auf drei ausgewählte SDG-Ziele in unserem Portfolio umsetzen:

1. Gesundheit und Wohlbefinden – SDG-Ziel 3

Nicht übertragbare Krankheiten wie Herzleiden, Schlaganfall, Krebs, Diabetes und chronische Lungenerkrankungen sind insgesamt für rund 70 Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich(1). Diese Krankheiten haben verheerende gesundheitliche Folgen für die Betroffenen und bergen die Gefahr überlasteter Gesundheitssysteme. Darüber hinaus sind die mit nicht übertragbaren Krankheiten verbundenen sozioökonomischen Kosten immens. Die Prävention und Eindämmung dieser Krankheiten stellen daher eine zwingende Notwendigkeit dar und stehen im Fokus des SDG-Ziels 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern.

Eine der chronischen Krankheiten mit der höchsten Neuerkrankungsrate ist Typ-2-Diabetes: Schätzungen zufolge leiden weltweit 463 Millionen Erwachsene an dieser Krankheit(2). Diabetes ist ein weitreichendes Gesundheitsproblem, das sowohl mithilfe neuartiger medizinischer Lösungen, als auch mithilfe von Methoden zur Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursache von Typ-2-Diabetes, insbesondere Fettleibigkeit, angegangen werden muss.

Wir investieren in einen Pharmakonzern, der Produkte für den gesamten Therapiebedarf für Diabetes bietet, einschließlich einer neuen Generation von Medikamenten mit Glucagon-like-Peptiden (GLP-1). Daneben nimmt ein in unserem Portfolio vertretener Medizingerätehersteller mit seinen Geräten zur kontinuierlichen Glukosemessung eine Vorreiterrolle bei der Verbesserung des Therapiestandards für die Blutzuckermessung ein.

2. Wasser – SDG-Ziel 6

Sechs Jahre in Folge wurde die Wasserkrise – d. h. ein deutlicher Rückgang der verfügbaren Qualität und Menge von Frischwasser – vom Weltwirtschaftsforum als eine der fünf größten Gefahren für die Welt eingestuft(3).

Deshalb ist ein weiteres unserer Impact-Investing-Themen auf das SDG-Ziel 6 – Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen – ausgerichtet: Wir sind der Auffassung, dass ein verbesserter Zugang zu einer hochwertigen Wasserversorgung und der Ressourcenerhalt entscheidend für die Lebensmittelsicherheit sind. Darüber hinaus zählt Wasser zu unseren wertvollsten natürlichen Ressourcen. Eine effiziente und nachhaltige Wasserbewirtschaftung ist somit unerlässlich – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel die Wasserknappheit voraussichtlich verschärfen wird.

Zwei wichtige Unternehmen in unserem Portfolio entwickeln innovative Lösungen zur Verbesserung des Wasserkreislaufs. Bei einem der beiden Unternehmen handelt es sich um einen Weltmarktführer für Wasser- und Sanitärlösungen mit Fokus auf Lebensmittelverarbeitung, Hotel- und Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Industrie sowie Öl- und Gassektor. Dank seiner Kompetenzen in Sachen Reinigung, Sanitärprodukte und Analysen kann er seinen Kunden sauberes Wasser und Lebensmittelsicherheit bieten und leistet einen Beitrag zur Reduzierung des Wasserverbrauchs, der CO2-Bilanz und Abfälle.

Das andere Unternehmen stellt Lösungen für die Abwasserbehandlung bereit und nimmt eine Führungsrolle im Bereich der Wassertechnologie ein. Zu seinen Produkten zählt das weltweit erste Abwasserpumpsystem mit integrierter Intelligenz.

3. Klimawandel – SDG-Ziel 13

Der Klimawandel ist und bleibt das bestimmende Thema unserer Zeit. Er bedroht das Leben und die Lebensgrundlage von Milliarden von Menschen in aller Welt und löst immer neue Naturkatastrophen und Wetterextreme aus, die wiederum Ernten zerstören, Fischereibestände verringern und so zu Einkommensausfällen oder Lebensmittelknappheit führen. Seit 1998 haben extreme Wetterereignisse zu 16.000 Todesopfern und wirtschaftlichen Verlusten von in Höhe 142 Milliarden US-Dollar pro Jahr geführt.(4)

Als Reaktion auf den Klimawandel müssen wir unsere Widerstandsfähigkeit gegen die damit verbundenen Bedrohungen stärken, weshalb sich eines der Kernthemen im Bereich Impact Investing am SDG-Ziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – orientiert. Nachhaltige Technologien können sich bei der Bewältigung der Klimakrise als besonders wirkungsvoll erweisen und wir betrachten erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und energieeffizientes Wohnen als Eckpfeiler im Kampf gegen den Klimawandel.

Im Sektor der erneuerbaren Energien sind die Erzeugungskosten stark zurückgegangen: Windkraft kann nun ohne Subventionen mit fossilen Brennstoffen mithalten. Daher rechnen wir über viele Jahre hinweg mit einem zweistelligen Wachstum der Branche.

Unser aktuelles Engagement umfasst einen auf erneuerbare Energien konzentrierten Versorger und Hersteller von Windenergieanlagen – ein wegweisendes Unternehmen auf dem Gebiet der Windtechnologie und Bioenergie, dessen Ziel in der Entwicklung hin zu einer vollständig „grünen Welt“ besteht. Eine weitere kürzlich erfolgte Ergänzung des Portfolios trägt zur Schaffung energieeffizienter Wohnungen bei. Das Unternehmen ist ein Weltmarktführer für Wärmedämmung und seine Produkte unterstützen nicht nur die Senkung von CO2-Emissionen, sondern werden zudem weitgehend aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

Wir sind der Auffassung, dass Produkte dieser Art, die zur Verringerung von Gebäudeemissionen beitragen, eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Klimaproblematik spielen können, da Gebäude für rund 40 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sind(5).

Fazit

Durch die Ausrichtung unseres Portfolios auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen können wir uns auf Investments in Unternehmen konzentrieren, deren positiver Beitrag im Einklang mit einigen zentralen und langfristig wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltbezogenen Wachstumstreibern der nachhaltigen Entwicklung im Einklang steht. Da der weltweite Kampf gegen die Covid-19-Pandemie weiter andauert, müssen wir nun stärker denn je geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Welt in nachhaltigere und widerstandsfähigere Bahnen zu lenken.

(Federated Hermes)