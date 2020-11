FinMatch sieht rechtzeitige Finanzierung als entscheidenden Erfolgsfaktor bei schlechterem wirtschaftlichem Umfeld

Zu den deutlich eingetrübten Ertragsaussichten im Zuge der Corona-Pandemie für viele mittelständische Unternehmen kommen nun auch schwierigere Finanzierungsbedingungen, so die Einschätzung der FinMatch AG, die die gleichnamige digitale Plattform zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen betreibt. „Banken verschärfen derzeit die Anforderungen für gewerbliche Kreditnehmer“, sagt Thomas Becer, Chief Operating Officer (COO) von FinMatch. Nun sei es entscheidend, dass mittelständische Unternehmen einen deutlich beschleunigten Finanzierungsprozess nutzen, wie in FinMatch anbietet. „Noch haben mittelständische Unternehmen mit einer durchschnittlichen Bonität gute Aussichten auf eine Finanzierung, jedoch ist der Zeitfaktor entscheidend, die Anforderungen der Banken dürften noch weiter anziehen“, sagt Becer.

Damit bestätigt FinMatch die Ergebnisse des jüngsten Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank (EZB). In der aktuellen Umfrage unter 143 Banken der Eurozone für das 3. Quartal 2020 wurde eine deutliche Verschärfung („significant tightening“) der Kreditstandards festgestellt, gerade auch für Kredite an mittelständische Unternehmen in Deutschland. Für das 4. Quartal erwarten die Banken mehrheitlich ein weiteres Anziehen Anforderungen.

In dieser Phase schwierigerer Finanzierungsbedingungen unterstützt FinMatch mittelständische Unternehmen durch einen beschleunigten digitalisierten Finanzierungsprozess. „Über FinMatch können Unternehmen mehr Kreditangebote in deutlich kürzere Zeit erhalten als auf traditionellem Wege “, sagt Becer. Das Angebot von FinMatch wird vom Markt außerordentlich gut angenommen. Aktuell verfügt FinMatch über aktive Finanzierungsanfragen mit einem Volumen von rund EUR 350 Mio. Im aktuellen Jahr 2020 wurden über das Portal bislang Finanzierungen mit einem Volumen in einem dreistelligen Mio. Bereich abgeschlossen.

(FinMatch)