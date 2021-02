Finmatch eröffnet mit Büro in Andernach bei Koblenz vierten Standort in Deutschland

Finmatch, die Plattform für Unternehmensfinanzierung, hat Anfang Februar ihr Büro in Andernach bei Koblenz eröffnet. Neben dem Hauptquartier in Stuttgart und den Niederlassungen in Düsseldorf und Frankfurt ist das Büro im nördlichen Rheinland-Pfalz damit bereits der vierte Standort des Unternehmens im vierten deutschen Bundesland. Von dort aus wird Florian Weiler Kunden und Interessenten in Rheinland-Pfalz betreuen.

In seinem „Zukunftsatlas 2019“ attestiert das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos Koblenz „hohe Chancen“. Die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel gilt als ein führender Dienstleistungsstandort zwischen den Ballungsräumen Rhein-Ruhr und Rhein-Main. Das verarbeitende Gewerbe ist mittelständisch geprägt, allerdings entwickeln und fertigen in und um Koblenz auch zahlreiche Großunternehmen. Deren Produkte reichen von Papiertaschentüchern über High-Tech-Flugzeugbauteile bis zu Bremssystemen und Gasfedern für die Automobilindustrie. „Wir haben aus Rheinland-Pfalz und speziell auch aus der Region Koblenz in den vergangenen Monaten einen starken Anstieg der Finanzierungsanfragen verzeichnet,“ sagt Martin Hipp, CEO und Co-Founder von Finmatch.

Finmatch bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Unterlagen zu ihren jeweiligen Finanzierungsvorhaben digital zu erfassen. Der gesamte Prozess wird von einem persönlichen Finanzierungsberater begleitet, der die Daten digital aufbereitet und in Rücksprache mit den Unternehmen entsprechenden Finanzierungspartnern über die Plattform digital vorstellt. Aktuell befinden sich über 300 Finanzierungspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Finmatch-Plattform. Die darauf eingehenden Angebote werden den Unternehmen in einer übersichtlichen und vergleichenden Gegenüberstellung innerhalb von nur zehn Bankarbeitstagen zur Verfügung gestellt, während bei einer konventionellen Finanzierungsanbahnung dieser Prozess mehrere Monate dauern kann.

(FINMATCH)