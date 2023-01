Federated Hermes: Kein Grund zur Euphorie – die Rezession ist noch nicht vom Tisch

„Nach einem lebhaften Jahresauftakt hat sich der Marktaufschwung abgeschwächt. Da der Verbraucherpreisindex seinen Höchststand erreicht hat und die Erwartungen an eine Zinserhöhung zurückgehen, warten die Anleger auf die Veröffentlichung der Unternehmenszahlen, um die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends zu bestätigen. Bislang haben die Unternehmen ihre Prognosen nicht erfüllt.

Es ist keine Überraschung, dass sich das inflationäre Umfeld als Herausforderung für die Rentabilität der Unternehmen erwiesen hat, und die Erwartungen sind entsprechend zurückgegangen. Die Auswirkungen der Inflation erweisen sich jedoch als hartnäckiger als erwartet, was eine ernüchternde Erinnerung daran ist, dass die Wirtschaft nicht so robust ist, wie wir gehofft hatten. Die schwachen Prognosen prominenter Schönwetterunternehmen sind ein rotes Tuch, das nicht ignoriert werden sollte. Zwar haben die Preiserhöhungen bisher die Gewinne gestützt, doch wächst die Sorge, dass Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen immer vorsichtiger werden. Die Nachfrage lässt nach und die Weltwirtschaft steht am Rande einer Rezession. Es gab eine Zeit, in der die Rezession unvermeidlich schien – insbesondere in Europa – und obwohl dies nicht mehr der Fall sein mag, halten wir sie nach wie vor für sehr wahrscheinlich.

Während die Anleger darüber nachdenken, ob der Aufschwung nur pausiert oder wirklich vorbei ist, lohnt es sich, die Lehren aus vergangenen Bärenmärkten zu ziehen. Auch wenn dieser Bärenmarkt im historischen Vergleich nicht sehr tief ist, zumal eine Rezession noch bevorsteht, neigen die Märkte doch dazu, sich vor der Wirtschaft zu erholen. Der weitere Verlauf der Berichtssaison und die Fähigkeit der Zentralbanken, das empfindliche Gleichgewicht zu steuern, werden entscheidend sein. Längerfristig kann die Wiedereröffnung Chinas Wachstum bringen – aber auch die Inflation verschärfen. Positive Entwicklungen, wie die Rückkehr zu stabileren Energiepreisen und ein schwächerer Dollar, sind ermutigend, aber die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass die Volatilität schnell zurückkehren kann.“

James Rutherford, Head of European Equities at Federated Hermes Limited

„Die Aktienmärkte haben sich seit Jahresbeginn gut entwickelt, da die Anleger eine weiche Landung der US-Notenbank für wahrscheinlicher hielten, bei der die Inflation eingedämmt würde, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Die europäischen Märkte haben sich besonders gut entwickelt, da das milde Winterwetter die Wahrscheinlichkeit von Energierationierungen verringert hat und die Gaspreise gesunken sind, was die Befürchtungen einer Rezession verringert hat.

Auch die „Wiedereröffnung“ Chinas dürfte Europa im Vergleich zu anderen Regionen relativen Rückenwind verschaffen. Europäische Aktienbenchmarks haben eine höhere Gewichtung in den Sektoren Werkstoffe, Energie, Industrie und zyklische Konsumgüter, die tendenziell stärker auf die chinesische Nachfrage ausgerichtet sind.

Mit dem Herannahen der Berichtssaison werden die Anleger einen besseren Einblick in die Entwicklung der Fundamentaldaten der Unternehmen erhalten. Und es bleibt abzuwarten, ob sich die Rally fortsetzt, da die Erwartungen im Berichtszeitraum gestiegen sind. Trotz der Volatilität seit Jahresbeginn sind wir weiterhin fest von einem Portfolio überzeugt, dessen Fundamentaldaten intakt sind und das von strukturellen Wachstumstrends wie Energieeffizienz und Digitalisierung profitiert.“

Silvia Dall’Angelo, Senior Economist at Federated Hermes Limited

„Die falkenhaften Kommentare der EZB in dieser Woche sind angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten und Inflationsentwicklungen kaum überraschend. Die Wirtschaft der Eurozone hat die Energiekrise besser als erwartet überstanden – eine Stagnation für einige Quartale zum Jahreswechsel scheint nun wahrscheinlicher zu sein als ein völliger Rückgang des BIP. Zugegebenermaßen hat auch Glück eine Rolle gespielt, da die Wintertemperaturen bisher mild waren, aber auch die gute Vorbereitung und der lange Atem des Aufschwungs nach der Covid-Krise haben die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gestärkt. Ein mehrjähriger Fiskalplan, der vor allem auf die schwächsten Mitglieder des Euroraums abzielt, sowie die rasche Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft stellen ein Aufwärtsrisiko für die wirtschaftlichen Aussichten des Euroraums dar, auch wenn wir davon ausgehen, dass die globalen Auswirkungen der derzeitigen Erholungsphase in China begrenzt sein werden.

Kurzfristig ist der Weg der EZB vorgezeichnet, und die Zinsen werden in den kommenden Monaten weiter steigen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ist für die Sitzung in der nächsten Woche fest eingeplant, und es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein, es sei denn, die aktualisierten Prognosen vom März ergeben einen drastisch abweichenden Ausblick für Inflation und Wachstum im Vergleich zum Dezember. Im weiteren Verlauf sind die Abwärtsrisiken für die Wachstumsaussichten nach wie vor ausgeprägt, was in erster Linie auf strukturell höhere Energiepreise und eine Verlangsamung – möglicherweise eine Rezession – in den USA im weiteren Verlauf dieses Jahres zurückzuführen ist. Letztendlich werden die Daten darüber entscheiden, wie lange und wie weit die Straffung der Geldpolitik durch die EZB gehen wird. Da sich die Zentralbanken nur langsam bewegen und die Daten ein rückwärtsgewandtes Bild der Wirtschaftslage vermitteln, besteht die Gefahr, dass die EZB die Geldpolitik überstrapaziert.“

Die hier vertretenen Ansichten und Meinungen sind die des Verfassers. Sie decken sich nicht zwangsläufig mit den in anderen Mitteilungen ausgedrückten oder wiedergegebenen Ansichten. Diese Mitteilung ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der darin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente.

(Federated Hermes Limited)