Federated Hermes: Die Value-Rally gewinnt weiter an Fahrt

„Die jüngsten makroökonomischen Nachrichten haben nicht die extremen Volatilitätseffekte auf den Aktienmärkten verursacht, die wir in den vergangenen Quartalen erlebt haben. Dies führt uns zu der Annahme, dass die Anleger nun davon überzeugt sind, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Was jedoch unterschätzt wird, sind die Auswirkungen, die diese anhaltend hohen Preise für die Unternehmen haben werden. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, diese Kostensteigerungen weiterzugeben, werden weiterhin mit Margeneinbußen zu kämpfen haben. Sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA bleiben die Arbeitsmärkte angespannt, was die Löhne weiter in die Höhe treibt. Dies trägt dazu bei, dass sich die Preise in einem leichten Aufwärtstrend befinden, den die Unternehmen nicht durch sinkende Energiepreise und geringere Investitionen ausgleichen können.

Die jüngsten Quartalsergebnisse waren uneinheitlich, und die Kursreaktionen standen oft im Widerspruch zu den Ergebnissen. Die Reaktionen fielen gedämpfter aus als in den vorangegangenen Quartalen, als die Unternehmensleitungen drei Quartale lang Wachstumsprobleme aufgrund einer globalen Verlangsamung infolge höherer Zinssätze ankündigten. Am interessantesten war der Bereich Technologie. Hier nimmt der Wettbewerb um die nächste Wachstumsphase zu, da die großen Unternehmen erhebliche Investitionen tätigen und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und der Suchmaschinenoptimierung erzielen. In der Zwischenzeit wird die Value-Rally weiter an Fahrt gewinnen, und die Wachstumstitel werden weiterhin zu kämpfen haben, da die Unternehmen ihre Technologieinvestitionen zurückfahren.“

Mark Sherlock, Head of US Equities at Federated Hermes Limited:

„Der Arbeitsmarktbericht für Januar überraschte mit einer deutlichen Steigerung des Beschäftigungswachstums und der Wochenarbeitszeit und führte zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 3,4 Prozent. In seiner Rede am Dienstag betonte Powell, dass der Desinflationsprozess im Gange sei und die höheren Zinsen noch länger anhalten könnten. Kurzum: Vieles wird vom Inflationsbericht nächste Woche abhängen.“

Die hier vertretenen Ansichten und Meinungen sind die des Verfassers. Sie decken sich nicht zwangsläufig mit den in anderen Mitteilungen ausgedrückten oder wiedergegebenen Ansichten. Diese Mitteilung ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der darin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente.

(Federated Hermes Limited)