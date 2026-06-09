Emirates mit neuen Deutschland-Verbindungen

Die Fluggesellschaft Emirates hat heute bestätigt, dass sie bereit ist, tägliche Linienflüge nach Berlin und Stuttgart aufzunehmen, und dafür jährlich über 100 Millionen Euro für Betriebs- und Personalkosten, Flughafengebühren, Treibstoff und sonstige Aufwendungen bereitzustellen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bundesverkehrsministerium.

Berlin ist das politische Zentrum der größten Volkswirtschaft Europas. Die Stadt mit 3,9 Millionen Einwohnern beherbergt ein florierendes Start-up-Ökosystem, eine gut etablierte diplomatische Gemeinschaft und eine Kulturszene, die jährlich Millionen von Besuchern anzieht. Gleichzeitig hat die Langstreckenanbindung nicht mit den starken internationalen Ambitionen der Stadt Schritt gehalten. Tatsächlich entfallen über 85 Prozent der internationalen Verbindungen des Flughafens Berlin Brandenburg laut OAG-Flugplandaten auf Ziele innerhalb Europas.

Stuttgart hat eine vergleichbare Lücke bei Langstreckenverbindungen. Der Wirtschaftsmotor Baden-Württembergs, eines der exportstärksten Bundesländer Deutschlands, ist nach wie vor unterversorgt, wenn es um Langstreckenflugverbindungen geht, auf die Hersteller, Zulieferer und Handelspartner angewiesen sind.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Emirates ist bereit, Berlin und Stuttgart täglich mit Großraumflugzeugen anzubinden und beide Städte mit unserem umfangreichen Streckennetz zu verbinden, begleitet mit erheblichen Investitionen. Dies sind zwei der wichtigsten Wirtschaftszentren Deutschlands, doch beide sind nach wie vor unterversorgt an Langstreckenverbindungen. Deutsche Unternehmen haben uns mitgeteilt, dass sie diese benötigen, die Berliner Industrie- und Handelskammer hat diese gefordert, unsere eigenen Daten bestätigen, dass die Nachfrage vorhanden ist, und es wird prognostiziert, dass die Flüge voll sein werden. Emirates verbindet Deutschland bereits mit 50 Zielen in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten, Südostasien und Australasien, die von keiner deutschen Fluggesellschaft bedient werden. Diese Ziele sind von Bedeutung für deutsche Exporteure, Tourismusanbieter und Millionen von Reisenden, die mehr Auswahl und bessere Verbindungen suchen. Alles worum wir bitten, ist die Möglichkeit, diese Städte und ihre Gemeinschaften anzubinden. Wir möchten konstruktiv mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten, um dies zu verwirklichen und von Beginn unseres Flugbetriebs an für beide Metropolregionen spürbare Vorteile zu erzielen.“

Wirtschaftliche Auswirkungen und Schaffung von Arbeitsplätzen

Die neuen Emirates-Verbindungen zu beiden Städten würden Hunderte neuer Arbeitsplätze schaffen. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus dem Jahr 2012 schätzte, dass ein täglicher Emirates-Flug nach Berlin und Stuttgart fast 1.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen würde. Diese Zahl gilt auch heute noch weitgehend.

Neben einer verbesserten Auswahl für Passagiere würde auch die lokale Frachtanbindung von Baden-Württemberg, Berlin und Brandenburg einen Schub erhalten. Ein täglicher Emirates-Flug mit einem Großraumflugzeug des Typs Boeing 777-300ER würde über 280 Tonnen Unterdeckfrachtkapazität pro Woche bieten und damit einen wichtigen neuen Kanal für zeitkritische Importe und Exporte schaffen, darunter pharmazeutische Produkte, elektrische Geräte, Maschinen und Komponenten für die Transporttechnik.

Dubai: Ein Tor für ergänzende Verbindungen

Von den 2,36 Millionen Passagieren, die Emirates im Jahr 2025 auf Flügen von und nach Deutschland beförderte, reisten 40 Prozent zwischen Dubai und Deutschland, während 60 Prozent Weiterreisende waren. Dies unterstreicht die doppelte Rolle Dubais als Premium-Reiseziel, wachsender Quellmarkt und globaler Transferknotenpunkt. Wenn tägliche Flüge nach Berlin und Stuttgart genehmigt würden, könnte Emirates Reisenden und Unternehmen in diesen Städten und Regionen bequeme Verbindungen mit nur einem Zwischenstopp anbieten.

Im Jahr 2025 gehörten Australien, Indonesien, Sri Lanka und Vietnam zu den wichtigsten Zielmärkten von Emirates von und nach Deutschland. Keines dieser Ziele wird von deutschen Fluggesellschaften von Frankfurt oder München aus angeflogen. Die Ausweitung dieser Verbindungen auf Berlin und Stuttgart würde die bestehenden Strecken nicht kannibalisieren, sondern vielmehr eine seit langem bestehende Lücke schließen.

Eine One-Stop-Verbindung mit Emirates über Dubai würde eine nahtlosere Reise mit einem einheitlichen Bordprodukt in einer Vier-Kabinen-Konfiguration bieten und eine deutliche Verbesserung gegenüber den derzeit verfügbaren Alternativen mit mehreren Umstiegen in Schmalrumpfflugzeugen deutscher Fluggesellschaften darstellen. Für Berlin würde Emirates jedem Reisenden etwas bieten, darunter die vielfach ausgezeichnete Premium-Economy-Class mit mehr Komfort sowie eine First Class mit abgeschlossenen Privatsuiten und persönlichem Service, die in der Branche nach wie vor unübertroffen ist.

Die Berliner Wirtschaft hat bereits deutlich gemacht, dass ein solcher Liniendienst dringend benötigt wird. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Industrie- und Handelskammer Berlin eine Umfrage, in der 75 Prozent der Befragten das Langstreckenangebot in Berlin als mangelhaft oder unzureichend bezeichneten.1 Dubai wurde als oberste Priorität für Verbindungen genannt, die dringend ausgebaut werden müssen, sowohl als Zielort als auch als Umsteige-Hub. Derzeit werden Berlin und Stuttgart ausschließlich mit Schmalrumpfflugzeugen mit begrenzten Bordausstattungen und nur saisonal direkt mit Dubai verbunden. Ein täglicher Emirates-Flug mit einer Boeing 777 würde nicht nur hinsichtlich des Flugerlebnisses und des Passagierkomforts, sondern auch hinsichtlich der Frachtkapazität eine deutliche Verbesserung bedeuten.

Erschließung eines hochwertigen Incoming-Tourismus nach Deutschland

Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 fast 1,2 Millionen Übernachtungen2 von Besuchern aus der GCC-Region, ein wertvolles Tourismussegment, das länger bleibt, mehr ausgibt und einen direkten und positiven Einfluss auf die Tourismuseinnahmen hat. GCC-Besucher trugen allein im Jahr 2024 schätzungsweise 2,3 Milliarden Euro zur deutschen Wirtschaft bei. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) geht davon aus, dass die Zahl der Gäste aus den GCC-Staaten bis zum Ende des Jahrzehnts auf drei Millionen pro Jahr steigen wird. Direktflüge von Emirates würden Berlin und Stuttgart für Besucher aus den GCC-Staaten fest auf der Landkarte positionieren und ein Tourismussegment mit enormem Wachstumspotenzial erschließen, indem sie beide Städte mit Gästen verbinden, die derzeit Reiseziele wählen, die direkt mit Großraumflugzeugen angeflogen werden.

Ausblick

Die wirtschaftlichen Argumente liegen auf der Hand. Tägliche Emirates-Flüge nach Berlin und Stuttgart würden Hunderte Arbeitsplätze schaffen, Handelsbeziehungen stärken, bisher unterversorgte Reiseziele erschließen und hochwertigen Tourismus anziehen. Emirates ist überzeugt, dass diese Flüge das bestehende Luftverkehrssystem in Deutschland ergänzen und Reisenden und Unternehmen mehr Auswahl und Wettbewerb auf den Strecken bieten würden, auf denen dies am dringendsten benötigt wird. Die Fluggesellschaft ist weiterhin entschlossen, konstruktiv mit der deutschen Bundesregierung zusammenzuarbeiten, und freut sich auf die Gelegenheit, Berlin und Stuttgart die Vorteile einer Langstreckenanbindung zu bieten.

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