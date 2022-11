Die finnische S-Bank setzt auf Worldline für Lösungen zur Betrugserkennung und -prävention in Echtzeit

Die neuen Lösungen nutzen Worldlines Technologie für umfassende Echtzeit-Betrugserkennung für Debit- und Kreditkarten und sorgen gleichzeitig für eine höhere Effizienz ihres Kartenbetrugs- und Risikomanagements.

In einer Zeit, in der Falschgeld und persönliche Interaktionen immer mehr abnehmen, wenden Betrüger sich immer stärker Online-Kanälen zu. Aktuell beträgt der Anteil von Online-Betrügereien am Gesamtbetrug bereits 94 Prozent. Finanzinstitute brauchen innovative Lösungen, um Betrug in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Die S-Bank macht sich daher nun die Vorteile der hochmodernen Betrugserkennungs- und Reaktionsplattform von Worldline zunutze, um betrügerische Zahlungen zu erkennen und einzugreifen, noch bevor diese Transaktionen verarbeitet werden.

Die Worldline Fraud Management Suite (FRAMS) deckt alle Aspekte der Erkennung und Vorbeugung von Kartenbetrug ab und vereint dafür künstliche Intelligenz, die Verwaltung von Regelmodellen, Nachforschung und die Bearbeitung von Betrugsfällen. Drei von Worldline entwickelte und an die Processing-Landschaft der S-Bank angepasste Tools wurden implementiert:

Worldline Pay Online Watcher, eine Echtzeit-Regel-Engine für die Ablehnung von Autorisierungen im Front-Office.

Extended Watcher, bietet künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen für Betrugsfälle sowie für das Senden von Kartensperranweisungen an das Back-Office.

Fraud Case Management Tool, das für die Bearbeitung von Betrugsfällen, Nachforschungen und im Call Center für die Interaktion mit Karteninhabern genutzt wird.

Über 3 Millionen Kunden in Finnland

Als Teil der S-Gruppe betreut die S-Bank 3,1 Millionen Kunden in Finnland, deren Leben sie mit ihren Dienstleistungen einfacher machen möchte. Dafür entwickelt die S-Bank in Zusammenarbeit mit der S-Gruppe Angebote mit besonderem Komfort und herausragenden Vorteilen, um so den Bankensektor neu zu gestalten. Durch die Implementierung der Fraud Management Suite nutzt die Bank das umfassende Know-how von Worldline im Bereich Betrugsschutz und kann jetzt in Echtzeit auf Zahlungsbetrug reagieren.

Marketta Lundell, Head of Cards bei der S-Bank: „Im Zuge des Einführungsprozesses haben wir einen gemeinsamen Arbeitsweg gefunden und wir sind mit der Zusammenarbeit mit Worldline sehr zufrieden. Wir haben erkannt, dass wir durch die Implementierung der Worldline FRAMS-Lösung auf unserer bestehenden Plattform von der Expertise und der von Worldline selbst entwickelten Software profitieren, die auch von Finanzinstituten auf dem gesamten Kontinent genutzt wird.“

Michael Steinbach, Managing Director Financial Services bei Worldline: „Die erfolgreiche Integration der Fraud Management Suite bei der S-Bank, einem wichtigen Akteur auf dem finnischen Markt, unterstreicht unsere wachsende Präsenz in den nordischen Ländern. Mit unserer Lösung kann die S-Bank jederzeit und ohne Verzögerung ihre Kapazitäten erweitern. Wir sind stolz darauf, die S-Bank als einen unserer Partner in Finnland begrüßen zu dürfen, und freuen uns über die fantastischen Wachstumsperspektiven dieser Partnerschaft.“

