DFM setzt auf Worldline als Partner für Instant Payments und Clearing & Settlement Service

DFM, ein niederländischer Finanzierungspartner für Unternehmen im Mobilitätssektor, hat Worldline [Euronext: WLN], einen weltweit führenden Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, mit der Abwicklung von Instant Payments und Clearing & Settlement beauftragt.

Neun Monate nach Vertragsabschluss übernimmt Worldline im Rahmen des Fünfjahresvertrags nun die Abwicklung der Instant Payments und Back-Office-Processing-Services für DFM über deren Zahlungslizenzpartner, die Volkswagen Bank.

Komplexität reduzieren und Kosten senken

DFM und deren Partner Volkswagen Bank nutzen sowohl die Mechanismen für Instant Payments Clearing & Settlement als auch das Instant Payments Back-Office von Worldline. Instant Payments sind Teil des umfangreichen Backoffice-Produktportfolios von Worldline, das auch Zahlungsarten wie SEPA, Großbetrags- und Mehrwährungszahlungen umfasst.

Dieses modulare EPC- und PSD2-konforme Portfolio ist für alle Banken universell einsetzbar und lässt sich innerhalb von neun Monaten implementieren. Dank einer so kurzen Markteinführungszeit können Worldline-Kunden wie DFM schnell von den Vorteilen des Outsourcings profitieren und ihren Endkunden solide und zukunftssichere Lösungen anbieten.

Durch die Auslagerung von Back-Office-Dienstleistungen können Banken und Finanzinstitute neue Wege in der Zahlungsverkehrsabwicklung gehen, ihre Kosten senken, die Komplexität reduzieren und gleichzeitig ihre Ressourcen effizienter nutzen.

Unternehmen wie DFM können sich Dank der Partnerschaft mit Worldline im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und die sich verändernden Kundenbedürfnisse strategisch gut aufstellen.

Auf sich verändernde Finanzierungswünsche eingehen

„In unserer Branche müssen wir sehr nah an unseren Kunden sein und auf ihre sich verändernden Finanzierungswünsche eingehen.

Mit Worldline als Partner für die Abwicklung von Instant Payments profitieren wir von deren Flexibilität und den zukunftssicheren Dienstleistungen, mit denen wir unsere Kunden optimal bedienen können“, sagt Jeroen Notmeijer, Managing Director bei DFM und Filialleiter der Volkswagen Bank.

„Unsere Partnerschaft mit DFM macht deutlich, welche Vorteile das Outsourcing von Back-Office-Dienstleistungen an Worldline für Banken bringt.

Nur neun Monate nach Vertragsunterzeichnung haben wir erfolgreich das komplette Instant Payments-Backoffice implementiert und eine Anbindung an den Clearing & Settlement-Mechanismus vorgenommen.

Dies unterstreicht unsere Kompetenz und Agilität in der Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, den Geschäftsbetrieb von DFM auch in den kommenden fünf Jahren zu unterstützen“, so Alessandro Baroni, Deputy Head Financial Services bei Worldline.

