Creditplus macht den Handel „Green Ready“

Elektromobilität ist in allen Sparten auf dem Vormarsch. Für den Handel heißt das derzeit vor allem eines: bereit machen für die Transformation. Entscheidendes Kriterium hierfür ist der Zugang zu Kapital. Und genau den bietet die Creditplus Bank ihren Partnern mit passenden nachhaltigen Finanzierungen.

„Was KFZ-Betriebe jetzt brauchen, sind neue, kreative und nachhaltige Lösungen für die eigene Transformation hin zur Elektromobilität einerseits, andererseits aber eben auch Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen wie beispielsweise im Bereich des Reportings“, erklärt Marco Christ, Generalbevollmächtigter und Head of Business Partner bei der Creditplus Bank AG, die Idee hinter der Go-Green-Initiative.

Ein Partnerbetrieb, der die Finanzierung mit Nachhaltigkeitsfokus bereits in Anspruch nimmt, ist das Autohaus Jochen Laub in Rheinland-Pfalz, das seine Standorte dank des ESG-Kredits der Creditplus mit Photovoltaikanlagen ausstatten kann. Geschäftsführer Sascha Spindler sagt dazu: „Für unsere Kundinnen und Kunden wird ein Vertriebsfokus auf Elektromobilität vor allem dann glaubwürdig, wenn die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Einen wesentlichen Beitrag in der Zukunft leistet die Photovoltaik-Anlage auf unseren Dächern, womit wir natürlich auch unsere eigene CO2-Bilanz verbessern.“

Mit solchen Initiativen kann der Autohandel seinen Nachholbedarf in Punkto Glaubwürdigkeit und Vertrauen verringern. Laut einer Studie des TÜV-Rheinland sind KFZ-Betriebe bislang noch nicht die erste Adresse, wenn es um Informationen rund um Elektromobilität geht. Und auch die Autohäuser selbst stehen dem Thema aktuell noch verhalten gegenüber – wenn auch positiv –, was vor allem mit dem immensen Investitionsaufwand einhergeht, der mit dem Wandel innerhalb der Automobilbranche verbunden ist.

„Wir erleben derzeit immense Umwälzungen, die schlichtweg niemand allein bewältigen kann. Auch deshalb heißt es bei der Creditplus einmal mehr ‚gemeinsam stark‘, damit die Transformation hin zu einer nachhaltigen Mobilität gelingen kann“, schließt Marco Christ ab.

(Creditplus Bank AG)