Creditplus Bank AG erweitert Filialnetz

Einen weiteren Meilenstein erreicht die Creditplus Bank direkt zum Jahresstart 2023: Morgen öffnet die 21. Filiale (inkl. einer Online-Filiale) des Konsumkreditspezialisten ihre Türen in Ulm. Hierfür konnte sich die Bank repräsentative Räume in der Frauenstraße in Ulm sichern und bleibt der Strategie treu, ihr Filialnetz zentral und zentrumsnah zu erweitern. Denn das Ulmer Münster ist fußläufig nur etwa fünf Minuten entfernt. Damit befinden sich die knapp 300 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in idealer Grenzlage zwischen Innen- und Altstadt von Ulm.

In der neuen Filiale wird sich ein fünfköpfiges Team um die Beratung im Kerngeschäft kümmern. „Gerade bei Konsumentenkrediten ist die persönliche Beratung das A und O – zumindest dann, wenn es nicht bei einer einmaligen Finanzierung bleiben soll. Dann nämlich geht es darum, die Beratung ganzheitlich zu sehen, um beispielsweise Zinslast und Gesamtverbindlichkeiten optimal für die Kundinnen und Kunden auszubalancieren. Und genau deshalb ist unsere Prämisse, bei allen Vorteilen der Digitalisierung auch persönlich vor Ort zu sein“, erklärt Christian Frey, Leiter Direktgeschäft bei der Creditplus, die Hintergründe des konsequenten Filialausbaus.

Dass dieser Fokus zwar konträr zu den Ambitionen vieler Mitbewerber, aber eben keinesfalls konträr zur Digitalstrategie der Creditplus zu bewerten ist, unterstreicht Daniel Eschbach, Vertriebsvorstand der Bank: „Es gibt weder den einen Weg noch den einen Typ Kundschaft und genau deshalb kommt dem Hybrid-Banking aus unserer Sicht auch eine so große Bedeutung zu. Wir profitieren als Bank genauso wie unsere Kundinnen und Kunden von unserem hohen Digitalisierungsgrad, weil wir damit effizient und mit einer hohen Zusagenquote Konsumwünsche wahrwerden lassen. Gleichzeitig können wir mit der persönlichen Beratung vor Ort noch individueller auf diese Wünsche eingehen. Und davon können sich die vielen Menschen in und um Ulm ab sofort in der Frauenstraße selbst überzeugen.“

(Creditplus Bank AG)