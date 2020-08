Carsharing statt Mietwagen – HDI und SHARE NOW starten Kooperation

Kunden und Geschädigte, die einen Anspruch auf ein Unfallersatzfahrzeug haben, haben bei HDI jetzt die Wahl. Entweder sie entscheiden sich ganz klassisch für einen Mietwagen oder die Erstattung des Nutzungsausfalls. Oder sie entscheiden sich für ein Wertguthaben bei dem Carsharinganbieter SHARE NOW, dessen Pool Tausende Fahrzeuge der Marken BMW, Mercedes-Benz, MINI und Smart umfasst. Möglich ist dies durch eine Kooperation von HDI Versicherung AG und SHARE NOW GmbH, die jetzt als Pilotprojekt für den Großraum Köln/Düsseldorf angelaufen ist.

Mit SHARE NOW ist Mobilität sofort verfügbar. Kunden müssen ihren Mietwagen nicht bei einer ausgesuchten Werkstatt abholen ober warten, bis dieser zugestellt wird – auch die aufwändige Rückgabeprozedur entfällt. Außerdem werden im Gegensatz zur klassischen Mietwagennutzung weder Tankkosten noch Parkgebühren fällig. Dazu stehen diverse Fahrzeugvarianten vom Smart fortwo bis hin zum Mercedes GLA und BMW X2 – zur Verfügung. Für längere Nutzungsdauern bietet SHARE NOW zudem Long-Term-Carsharing an – die Autos können dabei bis zu 14 Tage lang genutzt werden

Flexible und innovative Lösung für Mobilität

Olivier Reppert, CEO von SHARE NOW sagt dazu: “Die HDI zeigt mit diesem Pilotprojekt sehr beispielhaft, was es heißt, Mobilität neu zu denken. Free-floating Carsharing ist nicht nur für den klassischen privaten Anwendungsfall geeignet, sondern ermöglicht flexible Lösungen, wann immer spontan ein Auto benötigt wird.“

Dr. Christoph Wetzel, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG ergänzt: „Wir wollen unseren Kunden und Geschädigten die Möglichkeit geben, ein Unfallersatzfahrzeug zu wählen, das ihren persönlichen Bedürfnissen entgegenkommt. Mit SHARE NOW als Partner schaffen wir ein schlankes, flexibles und innovatives Serviceerlebnis.“

Gutscheine drei Jahre einlösbar

Profitieren können die „Schadenkunden“ von HDI auch durch eine größere Flexibilität bei Fahrzeugauswahl und Nutzungszeitraum. Per Gutscheineingabe in der SHARE NOW App können sie auf die Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters genau dann zurückgreifen, wann immer sie ein Fahrzeug benötigen. Die Wertgutscheine haben dabei eine Gültigkeit von drei Jahren. Der Gutschein kann dabei für beliebig viele Fahrten genutzt werden; auch außerhalb des Reparaturzeitraums. Außerdem bietet SHARE NOW gegen Gebühr einen Bring-Service bei Fahrzeugmieten ab einem vollen Tag an.

Wahrnehmen können dieses Angebot alle, die bei HDI einen Anspruch auf einen Ersatzwagen haben. Dies sind in erster Linie HDI Kaskoversicherte und Geschädigte.

(HDI Versicherung AG)