HDI Maklerwelt – HDI launcht neues Online-Portal für Makler

Als neuen Anlaufpunkt für Informationen und Services hat die HDI Vertriebs AG ihr digitales Maklerportal, die HDI Maklerwelt freigeschaltet. Gemeinsam mit dem Maklervertrieb wurde die neue Plattform mit dem klaren Ziel entwickelt, sie genau auf die Bedürfnisse von Maklern zuzuschneiden: einfache, schnelle und transparente Information. Sie ist das neue Schaufenster des HDI Maklervertriebs und unterstützt und ergänzt die digitale und persönliche Kommunikation.

Die Maklerwelt fasst als Dachportal unter https://partner.hdi.de alle bestehenden produkt- und themenspezifischen Infoseiten von HDI für Makler zusammen und ergänzt diese um übergreifende Themen und Services.

Der zeitgemäße Markenauftritt löst das bisherige HDI Vermittlerportal ab und bietet eine passgenaue Ansprache für Vertriebspartner. Die neue gemeinsame Plattform für Vermarktung, Produkte und Prozesse bietet somit jetzt einen Zugang zu allen relevanten Informationen und Services.

Große Teile frei verfügbar

„Hauptnutzer sind bereits angebundene Vertriebspartner. Aber auch potenzielle Vertriebspartner können sich hier ausführlich über Leistungen und Produkte von HDI informieren“, erklärt Thomas Lüer, Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb der HDI Vertriebs AG. Denn ein Großteil der Informationen steht frei zur Verfügung. Datenschutzrelevante oder vertriebspartnerspezifische Services erfordern natürlich ein entsprechendes Login.

Auf der Startseite sind aktuelle Informationen, News und die wichtigsten Themenseiten direkt erreichbar. Zurzeit zum Beispiel die Themenseite zu Corona.

Praktische Unterstützung für Vermittler

Unter dem Menü „Produkte“ finden sich übersichtlich und überzeugend aufbereitet alle Versicherungslösungen von HDI. Der Punkt „Services“ umfasst Rechner, Bestandsservices, Schadeninfos und Rechtliches. „Verkaufsförderung“ bietet praktische Unterstützung für Vermittler: Medien, Verkaufsansätze, Webinare und News. Und unter dem Menüpunkt „Meine Maklerwelt“ findet sich der Zugang für den geschlossenen Bereich – hier geht es unter anderem zur Bestandsauskunft oder zur persönlichen Mailbox.

Usability beispielhaft

„Unseren Vertriebspartnern bieten wir mit der HDI Maklerwelt eine Plattform, die absolut dem aktuellen Stand entspricht und in Sachen Usability Maßstäbe setzt“, davon ist HDI Vorstand Lüer überzeugt. Und er ergänzt: „Damit treffen wir genau die Anforderungen unserer Vertriebspartner in der digitalen Kommunikation: schneller Informationszugang, einfach strukturiert, alles Wichtige 24 Stunden am Tag und an einem Ort verfügbar.“

HDI setzt die Plattform ab sofort in allen Kanälen der Maklerkommunikation ein und baut sie sukzessive weiter aus.

(HDI)