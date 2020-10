BBVA und ODDO BHF wollen ihre Kräfte im Equity Brokerage bündeln

Die BBVA und die deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe ODDO BHF gehen eine strategische Partnerschaft im Bereich der Aktien-Brokerage-Dienstleistungen auf der Iberischen Halbinsel ein. Beide Unternehmen haben eine führende Position in ihren jeweiligen Märkten und wollen ihre komplementären Stärken nutzen, um ihre Kunden besser zu bedienen und Marktanteile im Bereich Equity Capital Markets auszubauen.

Durch diese Partnerschaft profitieren die Firmenkunden der BBVA von den Vertriebskapazitäten von ODDO BHF, einer der führenden Brokerage-Plattformen in Europa. ODDO BHF bietet ihnen Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 600 institutionellen Anlegern in Europa und den USA, und sie können somit den Erfolg ihrer Primär-Transaktionen (Börsengänge und Kapitalerhöhungen) deutlich steigern.

Zugang zu Primärmarktgeschäften

Die Exklusivität in Bezug auf ECM-Aktivitäten, die der ODDO BHF Gruppe von der BBVA gewährt wird, ermöglicht es ODDO BHF, ihren institutionellen Kunden Zugang zu den Primärmarktgeschäften einer führenden Bankengruppe der Region zu bieten.

ODDO BHF erweitert ihre Plattform um einen neuen Inlandsmarkt und strebt an, ein wichtiger Anbieter von Research- und Execution-Dienstleistungen für iberische Aktien zu werden. Die Aufnahme neuer spanischer und portugiesischer Aktien in die Berichterstattung von ODDO BHF wird den Sektor-Ansatz und das gesamte Research stärken. Ziel ist es, weltweit etwa 600 Aktien abzudecken.

Im Hinblick auf Corporate Access ist diese Partnerschaft eine Garantie für einen bevorzugten Zugang zu den Emittenten und führenden Unternehmen in Spanien und Portugal.

Engagement für das ECM-Geschäft

„Ich freue mich, diese Partnerschaft bekannt zu geben. Wir sind führend im Corporate Banking auf der Iberischen Halbinsel. ECM ist ein strategischer Service, den wir anbieten, und die Partnerschaft mit einem führenden pan-europäischen Broker wie ODDO BHF wird unsere lokale Position im Primär-Aktienmarkt weiter stärken und die Dienstleistungen, die wir unseren Firmenkunden anbieten, verbessern. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement und unsere Ambitionen im Bereich Equity Capital Markets in der Region“, sagt Enrique Jimenez-Herrera, Head of Investment Banking & Finance der BBVA CIB.

Breitere Palette von Dienstleistungen und Fachwissen

„Wir sind sehr froh über die Partnerschaft mit BBVA. Das Brokerage mit mehr als 200 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein wichtiger Teil der Geschichte und der DNA von ODDO BHF. Diese neue Partnerschaft ist Teil unserer Strategie, Allianzen mit großen europäischen Bankengruppen aufzubauen, um zu einer führenden Brokerage-Plattform der Eurozone zu werden.

Nach der erfolgreichen Partnerschaft mit Natixis und der erst kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit ABN AMRO in den Benelux-Ländern wird diese neue Vereinbarung dazu beitragen, für die Firmenkunden unserer strategischen Partner sowie für unsere institutionellen Anleger ein immer breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Fachwissen anzubieten“, so Christophe Tadié, Mitglied des Vorstands von ODDO BHF und Leiter des Bereichs Corporates & Markets.

(ODDO BHF/BBVA)