Wohngebäudeversicherung setzt weitere besonders nachhaltige Meilensteine

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG bietet mit ihrer neuen Wohngebäudeversicherung einen rundum optimierten Versicherungsschutz für die Absicherung der eigenen vier Wände. Die Kernwerte der neuen Vorsorgelösung für Immobilienbesitzer: Leistungsstärke, Nachhaltigkeit und Einfachheit. Und das zu einem idealen Preisverhältnis.

„Mit diesem Versicherungsangebot leisten wir einmal mehr einen Beitrag zur nachhaltigen Ausrichtung unserer Unternehmen. In Zeiten von Klimawandel und großer Unsicherheit sorgen wir mit unserer neuen, leistungsstarken Wohngebäudeversicherung für eine sehr gute Vorsorgemöglichkeit“, sagt Ulrich Lamy, Vorstandsmitglied der Barmenia Versicherungen.

Die Barmenia sieht sich in der Verantwortung, ein zeitgemäßes Element zur Vorsorge zu schaffen. Deshalb setzt die Wohngebäudeversicherung neben einem starken Leistungsversprechen und einfacher Tarifierungsmöglichkeit besondere Akzente im Bereich der Nachhaltigkeit und berücksichtigt eben jene Elemente im Rahmen des Absicherungspaketes.

Das Produkt an sich zeigt sich in drei verschiedenen Tarifvarianten, um den optimalen Fokus auf die Bedürfnisse eines Jeden zu setzen. Hierbei wurden im Rahmen der Tariferneuerung einige besonders nachhaltige Bausteine in die Tarifwelt mit aufgenommen. So werden im Schadenfall zum Beispiel Mehrkosten für den ökologischen Wiederaufbau oder für umweltschonende Baustoffe bezahlt. Selbstverständlich wurden auch Photovoltaikanlagen und weitere modernen Wärmeanlagen wie Solarthermie-, Geothermie- oder sonstige Wärmepumpenanlagen in den Versicherungsschutz mit integriert. Diese können über einen Ergänzungsbaustein sogar noch gegen weitere Schäden wie zum Beispiel unsachgemäße Handhabung oder Diebstahl geschützt werden. Damit sollen auch Bauherren motiviert werden, nachhaltige Anlagen anzuschaffen oder zu erneuern. Darüber hinaus erfasst der neue Versicherungsschutz auch Wandladestationen für E-Fahrzeuge (Wallboxen). Mit besonderem Blick auf die Zukunft unserer gemeinsamen Kunden beinhaltet das neue Produkt, je nach Tarifvariation, auch ein Budget für den alters- und behindertengerechten Umbau der eigenen vier Wände.

ABER WAS STECKT NOCH DAHINTER?

Das Produkt bietet über die Grenzen einer normalen Gebäudeversicherung hinaus vielfältige Komponenten.

So kann Ihr Kunde nun ergänzend zum bereits sehr umfassenden Grundschutz auch aus verschiedenen Bausteinen flexibel wählen und so sein Zuhause individuell absichern.

Diese sind:

• Der Elektronikbaustein für Schäden an der Gebäudeelektronik.

• Die unbenannten Gefahren als Erweiterung des Schutzes auch auf nicht in den Versicherungsbedingungen definierte Schadenfälle.

• Eine Absicherung gegen Naturgefahren (Elementarschäden).

• Die Glasversicherung.

• Die Absicherungsmöglichkeit vor finanziellen Verlusten während der Bauphase des Gebäudes über eine Bauleistungsversicherung mit All-Risk-Deckung. Für einen umfassenden Schutz durch unvorhergesehene Schäden am Neubau – bis zur Bezugsfertigkeit.

• Die Bauherren-Haftpflicht, um Ihre Kunden vor Schadenersatzansprüchen als Bauherr zu schützen.

• Eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht zum Schutz vor Schadenersatzansprüchen, falls jemand im Zusammenhang mit der Immobilie zu Schaden kommt und die Verkehrssicherungs- und Instandhaltungspflichten nicht eingehalten wurden.

• Und sogar die Möglichkeit einer Gewässerschaden- Haftpflicht zur Absicherung finanzieller Folgen aufgrund von Lagerung gefährdender Stoffe.

ABER NICHT NUR DIE FLEXIBILITÄT IST GARANTIERT!

Die bereits schon bei anderen Barmenia- Produkten sehr beliebte Produktlinie Premium wurde nun auch in diese Tarifwelt mit integriert. Über diese erhält der Kunde eine herausragende Grundausstattung mit umfassenden Leistungshighlights:

• Barmenia-Leistungsgarantie für Schäden bis 250.000 Euro. Diese garantiert, dass wir eine Leistung zahlen, auch wenn diese nicht bei uns versichert ist. Voraussetzung hierfür: Die Leistung muss in einem allgemein zugänglichen Tarif ohne Zusatzbeitrag bei einem anderen Versicherer innerhalb Deutschlands im Versicherungsschutz beinhaltet sein.

• Die Barmenia-Nicht-Schlechterstellungs- Garantie im Vergleich zur direkten Vorversicherung des Kunden. Diese gewährleistet, dass eine eventuelle Besserregelung im Vorvertrag auch Bestandteil des neuen Schutzes bei der Barmenia ist.

• Eine kostenlose Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate, über welche der Kunde, der nicht sofort zur Barmenia wechseln kann, schon früher von den Leistungsverbesserungen seines neuen

Vertrages profitiert.

• Absicherung von Sturmschäden ohne Windstärkenbegrenzung inklusive der Aufräumkosten für Bäume. Dies bedeutet, dass Schäden durch jede wetterbedingte Luftbewegung abgesichert sind und das Leistungsversprechen nicht nur für definierte, schwere Sturmereignisse gilt.

• Absicherung von Bruchschäden an Ableitungsrohren auch außerhalb des Gebäudes ohne Bedingungen oder Selbstbehalt bis 20.000 Euro, unabhängig vom Gebäudealter. Sollte das Gebäude nicht älter als 30 Jahre sein oder liegt ein entsprechender Dichtigkeitsnachweis vor, entfällt diese Grenze sogar komplett.

• Der Einschluss von Vandalismusschäden auch ohne Einbruch oder Einbruchsversuch. Dieser Versicherungsschutz bezieht sich nicht nur auf das Hauptgebäude, sondern auch auf die mitversicherten Nebengebäude

oder den Zaun.

Abgerundet wird das Angebot durch die einfachen Abschlussmöglichkeiten. Die Barmenia verzichtet bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis 300 Quadratmetern auf die aufwändige Ermittlung der Versicherungssumme und bietet allein durch die richtige Angabe der Bauart, Ausstattung und Wohnfläche vollen Versicherungsschutz. Das bedeutet, dass der Neubau eines Gebäudes gleicher Art und Güte nach einem Totalschaden zum ortsüblichen Neubauwert ohne Summenbegrenzung gezahlt wird.

Einfach. Super!

