Wiltrud Pekarek – die Architektin der Stabilität

Wie Wiltrud Pekarek mit Weitblick, Haltung und Innovationskraft die private Krankenversicherung über Jahrzehnte geprägt hat

PORTRAIT WILTRUD PEKAREK

Expertise, strategischer Weitblick und Menschlichkeit prägen das Wirken von Pekarek. Mit diesen Eigenschaften zählt sie zu den bedeutenden Persönlichkeiten der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland. Als langjähriges Vorstandsmitglied der Hallesche Krankenversicherung und Alte Leipziger Lebensversicherung steht sie für die Verbindung von Kontinuität und Innovationskraft. Bewährtes bewahren und Neues wagen war ihr immer ein Anliegen. Mit klarer Haltung setzt sie sich für eine nachhaltige Ausgestaltung des Gesundheitssystems ein. Dieses Portrait zeichnet ihren Werdegang nach und beleuchtet zentrale Meilensteine ihres Wirkens in der PKV.

VITA WILTRUD PEKAREK

Nach ihrem Studium der Mathematik und Versicherungsmathematik begann Wiltrud Pekarek 1984 ihre berufliche Laufbahn in der mathematischen Abteilung der Hallesche Krankenversicherung. Damit legte sie den Grundstein für eine über vier Jahrzehnte währende Karriere innerhalb des Unternehmens.

Früh übernahm sie Führungsverantwortung: Bereits 1988 wurde sie Leiterin des Bereichs Produktentwicklung und Wettbewerb. Wenige Jahre später übernahm sie die Führung des Zentralbereichs Mathematik und Produktentwicklung. 1999 wurde sie zur verantwortlichen Aktuarin der Hallesche Krankenversicherung berufen. In dieser Funktion verantwortete sie die Grundlagen der Tarifkalkulation sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

2004 wurde sie in den Vorstand der Hallesche Krankenversicherung berufen. Dort trägt sie die Gesamtverantwortung für die Krankenversicherungssparte. Seit 2005 ist sie zudem Mitglied des Vorstands der Alte Leipziger Lebensversicherung. Darüber hinaus gehört sie dem Vorstand der Alte Leipziger Holding an und ist damit maßgeblich an der strategischen Führung der gesamten ALH Gruppe beteiligt. Neben ihren Vorstandsaufgaben übernimmt sie auch Aufsichtsratsmandate in der ALH Gruppe.

Auch über die Hallesche Krankenversicherung hinaus engagiert sich Pekarek intensiv für die Branche. Sie ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und seit vielen Jahren in verantwortlicher Funktion tätig, unter anderem als Vorsitzende des Ausschusses Krankenversicherung. Zusammen mit den Mitgliedern des Ausschusses Krankenversicherung entwickelt sie fachliche Standards und die aktuariellen Grundlagen der Krankenversicherung für die Aktuarinnen und Aktuare in ihrer praktischen Arbeit. Ein aktuelles Beispiel ist die aktuarielle Begleitung der Einführung der geplanten neuen GOÄ. Die Aktuarinnen und Aktuare sollen im kalkulatorischen Übergang von der bisherigen GOÄ auf die neue methodisch unterstützt werden.

Pekarek engagiert sich darüber hinaus in strategischen Fragestellungen zur Weiterentwicklung und Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems und wirkt in verschiedenen Ausschüssen des PKV-Verbands mit und bringt ihre Expertise in zentrale Branchenthemen ein.

Im Jahr 2024 feierte Pekarek ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Hallesche Krankenversicherung – davon 20 Jahre im Vorstand. Dieses Jubiläum steht für eine außergewöhnlich kontinuierliche Karriere, die eng mit der Entwicklung der PKV verbunden ist.

INNOVATIONSGESCHICHTE DER HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG

Die berufliche Entwicklung von Pekarek ist eng mit der Innovationskraft der Hallesche Krankenversicherung verbunden. Früh setzte sie Impulse in der Produktentwicklung, etwa mit der Einführung des Kompakttarifs NK. Dieser wurde 2021 unter dem Namen NK.select weiterentwickelt und setzte damit als Hochleistungstarif neue Maßstäbe in der Branche.

Der Tarif bietet einen individuell anpassbaren Gesundheitsschutz mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und ist besonders für Familien attraktiv. Flexible Wechselmöglichkeiten innerhalb der Tariffamilie ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Lebenssituationen.

Ein weiteres wichtiges Innovationsfeld war die betriebliche Krankenversicherung, insbesondere die Entwicklung von Budgettarifen. Auch hier setzte Pekarek entscheidende Impulse. In der Pflegeversicherung prägte sie früh die Einführung von Pflegekosten- und Pflegetagegeldlösungen und später Konzepte in der betrieblichen Pflegeversicherung.

Neben Produktinnovationen trieb sie die strategische Weiterentwicklung der Hallesche Krankenversicherung konsequent voran – vom reinen Kostenerstatter hin zu einem umfassenden Gesundheitspartner: Fürs Jetzt. Und alles, was kommt! Diese Ausrichtung zeigt sich heute unter anderem in der Verbindung von persönlichem Service und digitalen Angeboten, etwa über Gesundheits- Services oder die Hallesche4u-App.

WIRKEN INNERHALB DER GESUNDHEITS- UND VERSICHERUNGSBRANCHE

Inhaltlich setzt sich Pekarek seit vielen Jahren für kapitalgedeckte Finanzierungssysteme ein. Sie betont deren Bedeutung für Generationengerechtigkeit und sieht die PKV als festen Bestandteil des deutschen Gesundheitssystems. Reformdebatten – etwa zur Bürgerversicherung – begleiten ihre gesamte Laufbahn. Dabei hebt sie stets die langfristige Stabilität kapitalgedeckter Modelle hervor.

Im Laufe ihrer Karriere hat sie zahlreiche regulatorische und strukturelle Veränderungen aktiv begleitet und mitgestaltet. Dazu zählen zum Beispiel die Einführung des ersten Beitragsentlastungsmodells in der Branche oder die Begleitung der Einführung des gesetzlichen Zuschlags, die Einführung des Basistarifs oder der Unisex-Tarife.

Gleichzeitig unterstützte sie die Digitalisierung innerhalb der PKV konsequent. Was sich daran zeigte, dass die Hallesche Krankenversicherung bei der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) oder des E-Rezepts ganz vorne mit dabei war.

DER MENSCH WILTRUD PEKAREK

Pekarek gehört zu den ersten Frauen in einer Vorstandsfunktion innerhalb der PKV und gilt damit als Wegbereiterin in einer lange von Männern dominierten Branche.

Ihren Führungsstil beschreibt sie als natürlich, zielorientiert und durchsetzungsstark. Macht versteht sie immer im Interesse der Sache und nicht, um sich selbst zu profilieren. Ein hoher Qualitätsanspruch und eine klare Werteorientierung prägen ihr Handeln. Für sie ist nachhaltiger Unternehmenserfolg das Ergebnis zielführender Strategien, energievoller Umsetzung und einem von Freude geprägten starken Miteinander. Denn der Erfolg – er folgt!

Geprägt wurde sie auch durch ihre sportliche Vergangenheit als Leichtathletin und Handballerin. Disziplin, Ehrgeiz und der konstruktive Umgang mit Niederlagen und auch mit Siegen begleiten sie seitdem.

Pekarek steht damit für eine seltene Verbindung aus fachlicher Tiefe, strategischem Weitblick und langfristigem Engagement – für ihr Unternehmen, für die Mitarbeitenden, Versicherten und für die Weiterentwicklung der privaten Krankenversicherung in Deutschland.

Im folgenden Gespräch mit Isabelle Hägewald von Mein Geld Medien gibt Pekarek persönliche Einblicke in ihren beruflichen Werdegang, ihre Motivation sowie ihre Überzeugungen zu Führung und den Umgang mit Veränderungen.

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