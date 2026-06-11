Welche Reiseversicherung passt zu wem?

Wochenendtrip: Die passende Reiseversicherung hängt nicht nur vom Reiseziel ab. Entscheidend ist auch, wer reist, wie lange die Reise dauert und wie häufig jemand unterwegs ist. Familien haben andere Anforderungen als Alleinreisende, Gelegenheitsurlauber andere als Menschen mit vielen Reisen pro Jahr. Auch ältere Urlauberinnen und Urlauber sollten gezielt prüfen, ob medizinische Hilfe, Unterstützung im Ernstfall und ein möglicher Rücktransport ausreichend abgedeckt sind.

Familien und Paare: gemeinsam reisen, passend absichern

Wenn mehrere Personen gemeinsam verreisen, kann schnell etwas dazwischenkommen: ein krankes Kind, ein Unfall oder ein anderer versicherter Grund, der die Reise unmöglich macht oder vorzeitig beendet. Für solche Fälle bietet die ERGO Reiseversicherung einen Tarif für Familien und Paare an. Als Paar gelten zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis, auch ohne gemeinsamen Wohnsitz. Als Familie können maximal zwei Erwachsene sowie Kinder bis einschließlich 25 Jahre abgesichert werden. Dazu zählen eigene Kinder, Enkelkinder sowie bis zu fünf sonstige mitreisende Kinder. Voraussetzung ist, dass alle Personen namentlich im Versicherungsschein genannt sind.

„Gerade bei gemeinsamen Reisen sollte der Versicherungsschutz nicht davon abhängig gemacht werden, wie teuer die Reise ist“, sagt Konzack. „Entscheidend ist vielmehr, wer mitreist und welche Risiken abgesichert werden sollen. Auch bei günstigeren Reisen kann eine Absicherung sinnvoll sein. Wer beispielsweise mit kleinen Kindern verreist, sollte besonders auf eine Reiserücktritts- inklusive Reiseabbruchversicherung achten, um auch bei unvorhergesehenen Ereignissen gut abgesichert zu sein.“

Vielreisende: Wann ein Jahresschutz sinnvoll sein kann

Wer häufiger unterwegs ist, sollte grundsätzlich prüfen, ob ein Jahresschutz günstiger ist als der Abschluss einzelner Policen für jede Reise. Der RundumSorglos-Jahresschutz der ERGO Reiseversicherung zum Beispiel kombiniert Stornokosten- und Reiseabbruchversicherung, Auslandskrankenversicherung und Reisegepäckversicherung. Der Schutz gilt für alle Reisen innerhalb eines Jahres, einschließlich Kurztrips und Tagesreisen ab 50 Kilometern vom Wohnort entfernt.

„Ein Jahresschutz kann besonders praktisch sein, wenn im Kalender mehrere Reisen stehen – vom Wochenendtrip bis zur längeren Urlaubsreise“, sagt Konzack. „Reisende müssen dann nicht vor jeder einzelnen Reise neu an den Versicherungsschutz denken. Unser Jahres-Reiserücktrittsschutz „Sparfuchs“ hat beispielsweise eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ist dafür günstiger als der klassische Jahresreiseschutz mit zwölfmonatiger Laufzeit.“

Alleinreisende, Studierende und Backpacker: längere Aufenthalte richtig planen

Wer längere Zeit im Ausland verbringt, etwa für ein Auslandssemester, Work & Travel, Backpacking oder als Au-pair, sollte vorab genau prüfen, ob Reisedauer und Art des Aufenthalts zum gewählten Versicherungsschutz passen. Der Reiseschutz der ERGO Reiseversicherung für Langzeitaufenthalte richtet sich an Reisende bis 55 Jahre, die maximal 24 Monate im Ausland verbringen. Für Reisende bis 25 Jahre gibt es besonders günstige Tarife.

Wichtig ist bei längeren Aufenthalten nicht nur die medizinische Versorgung vor Ort. Auch eine außerplanmäßige

Unterbrechung der Reise kann relevant werden, etwa wenn ein naher Angehöriger schwer erkrankt. Je nach Versicherungsschutz können dann die Kosten für die Heimreise und die Rückreise ins Aufenthaltsland übernommen werden.

Schüler- und Jugendreisen: Schutz für Klassenfahrten und Gruppen

Auch Klassenfahrten, Sprachreisen oder Jugendreisen haben eigene Anforderungen. Wenn junge Reisende ohne ihre Eltern unterwegs sind, sollten medizinische Hilfe, Haftpflichtfragen und mögliche Unfallfolgen klar abgesichert sein. Der Schüler-Reiseschutz der ERGO Reiseversicherung richtet sich an Einzelpersonen oder Gruppen ab sechs Schülerinnen/Schülern beziehungsweise Jugendlichen bis 25 Jahre sowie maximal zwei Begleitpersonen. Enthalten ist eine Kombination aus Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Auch das Ausfallrisiko der Begleitpersonen ist abgesichert.

„Bei Klassenfahrten und Jugendreisen geht es nicht nur um die Teilnehmenden“, sagt Konzack. „Auch Eltern, Schulen und Begleitpersonen brauchen Klarheit, was im Ernstfall abgesichert ist.“

Ältere Reisende: medizinische Hilfe im Ausland im Blick behalten

Für ältere Reisende kann die medizinische Absicherung im Ausland besonders wichtig sein: Welche Versorgung ist vor Ort verfügbar, wer unterstützt im Ernstfall und wie ist ein möglicher Rücktransport geregelt? Die Auslandskrankenversicherung der ERGO Reiseversicherung bietet weltweiten Schutz bei Krankheit oder Unfall auf Reisen. Dazu zählen unter anderem medizinisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland, ein medizinisch sinnvoller und vertretbarer Krankenrücktransport sowie Unterstützung im Ernstfall.

Gerade ein Krankenrücktransport kann ohne passende Absicherung teuer werden. Je nach Reiseland können die Kosten schnell hohe fünf- bis sechsstellige Beträge erreichen, etwa 20.000 bis 25.000 Euro ab Mallorca, 120.000 bis 140.000 Euro aus den USA/Kanada oder 280.000 bis 330.000 Euro aus Australien.

„Eine Auslandskrankenversicherung ist für Reisende jeden Alters wichtig“, betont Konzack. „Besonders wertvoll ist sie dann, wenn neben der medizinischen Behandlung vor Ort auch Organisation, Unterstützung und Rücktransport abgedeckt sind.“

Digitale Services: Unterstützung unterwegs

Zusätzliche Orientierung bieten digitale Services der ERGO Reiseversicherung. Kundinnen und Kunden mit Jahresreise- oder Langzeitversicherung können die ERGO travel & care App nutzen. Sie informiert unter anderem über Reisewarnungen zur jeweiligen Destination, hält wichtige Notrufnummern bereit und unterstützt bei der Suche nach medizinischer Hilfe. Auch wichtige Versicherungs- und Kontaktinformationen können digital in der Wallet hinterlegt werden und sind damit jederzeit schnell auf dem Handy griffbereit.

Wer unterwegs ärztliche Unterstützung benötigt, kann sich an die Notrufzentrale wenden oder über den digitalen Terminservice einen Termin bei einer passenden Fach- oder Allgemeinarztpraxis in der Nähe buchen – entweder vor Ort oder per Videosprechstunde.

Die Lebenssituation entscheidet mit

Die wichtigste Frage lautet also nicht nur: Wohin geht die Reise?“, fasst Konzack zusammen. „Ebenso wichtig ist: Wer reist, wie lange, wie oft und mit welchem Absicherungsbedarf? Wer diese Fragen früh klärt, findet leichter den passenden Schutz.“

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