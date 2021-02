„Unser Ziel ist es, jedem Kunden eine passende Pflegeabsicherung anbieten zu können.“

Das Thema Pflege ist seit Jahren aktuell und auch in der Presse stark diskutiert, dennoch haben nur wenige Menschen in Deutschland eine private Pflegeabsicherung. Wie erklären Sie sich das?

FRANK ANDRÉ PERNITT: Das liegt wohl in der Natur der Sache, dass wir unangenehme Themen lieber aufschieben oder gar verdrängen. Trotz allem vernehmen wir aus dem Vertrieb, und wohl auch die meisten von uns aus dem privaten Umfeld, eine erhöhte Sensibilität zu allen die Gesundheit und Vorsorge betreffenden Themen. Hier zählen die Gedanken an eine Pflegesituation unbedingt dazu. Statistiken zufolge wird nahezu jeder Zweite im Laufe seines Lebens pflegebedürftig. Das Risiko ist da und es steigt mit dem Alter. Wenn es dann zum Pflegefall kommt, sind viele ratlos. Denn so beachtlich die gesetzlichen Leistungen auch scheinen, sie reichen auch nach der neuesten Pflegereform bei weitem nicht aus.

Der Eigenanteil an den Pflegekosten ist jetzt schon sehr hoch und wird voraussichtlich weiter steigen. In einer Pflegesituation ist es vielen Kunden wichtig, ihr „finanzielles Lebenswerk“, insbesondere die eigene Immobilie wird hier oft genannt, in der Familie zu halten und es im Pflegefall nicht für die medizinische Versorgung einsetzen zu müssen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jedem Kunden eine passende Pflegeabsicherung bieten zu können und den Prozess dahin so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten.

Weshalb kommt die IDEAL nach so langer Zeit und großen Marktanteilen in der Pflegerente nun mit einem Pflegetagegeld auf den Markt?

FRANK ANDRÉ PERNITT: Einen Pflegetagegeld-Tarif einzuführen sehen wir als konsequente strategische Entwicklung, um unsere Marktführerschaft im Bereich der privaten Pflegeversicherung weiter auszu- bauen. Die Absicherung biometrischer Risiken gehört schließlich zum Kerngeschäft der IDEAL. Pflegetagegeld und Pflegerente ergänzen sich unserer Meinung nach perfekt.

Aus vertrieblicher Sicht ergeben sich große Potentiale, denn die Marktdurchdringung mit Pflegezusatz- versicherungen ist nach wie vor sehr gering. Mit dem Pflegetagegeld können wir dem Verbraucher nun eine kostengünstige Alternative zu der umfangreichen Absicherung durch eine Pflegerente bieten. Bei der Konzeption des IDEAL PflegeTagegeldes haben wir uns an unserem Erfolgsprodukt IDEAL PflegeRente orientiert. Leistungen, die wir aus dem Lebensversicherungs- in den Krankenversicherungsbereich übernehmen konnten, finden sich auch im Pflegetagegeld wieder.

Was sind die Besonderheiten des IDEAL PflegeTagegeldes?

FRANK ANDRÉ PERNITT: Das IDEAL PflegeTagegeld können Kunden im Alter zwi- schen 18 und 75 Jahren abschließen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Person in Deutschland privat oder gesetzlich pflegepflichtversichert ist. Drei Produktlini- en Basis, Klassik und Exklusiv bieten bei lebenslanger Versicherungsdauer finan- ziellen Schutz ab Pflegegrad 2. Die monatliche Leistung kann zwischen 250 und maximal 4.000 Euro frei gewählt werden.

Im Versicherungsfall leistet die IDEAL 100 Prozent der vereinbarten Pflegesumme, egal ob die Versorgung zu Hause oder im Heim stattfindet. Optional können auch eine Sofortleistung oder dynamische Erhöhungen der Pflegerente vor oder nach Eintritt des Leistungsfalls vereinbart werden. Genau wie das Premiumprodukt, die IDEAL PflegeRente, bietet auch das IDEAL PflegeTagegeld zusätzlich Assistance- leistungen wie beispielsweise die Vermittlung eines Pflegeplatzes innerhalb von 24 Stunden.

Was genau ist die IDEAL Pflegewelt?

FRANK ANDRÉ PERNITT: Die IDEAL Pflegewelt ist so etwas wie die Pflegezentrale für unsere Vertriebs- partner. Der große Vorteil für die Pflegevorsorgeberatung ist, dass zwei gänzlich unterschiedliche Absicherungsformen, also Pflegetagegeld und Pflegerente, auf ein und demselben System abgebildet werden. Das erspart viel Zeit und lästiges Switchen zwischen den – sonst üblichen – unterschiedlichen Angebotsplattformen. Auf der Plattform der IDEAL können die Produkte aus beiden Sparten parallel berechnet und direkt miteinander verglichen werden. Je nach Budget und individueller Situation des Kunden können eine Pflegerente, ein Pflegetagegeld oder auch eine Kombination aus beiden Absiche- rungen ausgewählt werden – und das alles bei nur einmaliger Dateneingabe. So findet sich für jeden Kunden in jeder Lebenssituation die passende Lösung.

