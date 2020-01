Stark, modular und flexibel: GesundheitVARIO wächst mit dem Leben

Die Krankenversicherer der Sparkassen-Finanzgruppe bieten Neukunden ab sofort die Vollversicherung GesundheitVARIO an. „Wir betonen mit unserem leistungsfähigen, modernen und modularen Neuprodukts die Stärken der Privaten Krankenversicherung“, sagt Kranken-Vorstand Andreas Kolb. Nach der erfolgreichen Runderneuerung des Beamtentarifs BeihilfeCOMFORT Anfang des Jahres folge man mit Gesundheit VARIO erneut dem Markttrend zu mehr Flexibilität. „Kunden profitieren von individuellen Zusatzleistungen und gleichzeitig hoher Flexibilität in verschiedenen Lebensphasen“, so Kolb. „Mit diesem neuen Angebot können wir unsere Kunden perfekt als lebenslanger Gesundheitspartner begleiten.“

Modulare Bausteine – individueller Schutz

Mit dem modularen Prinzip von GesundheitVARIO lässt sich die Absicherung individuell gestalten: Der Kernschutz besteht aus den drei Leistungsbereichen Ambulant, Klinik und Zahn, bei dem Versicherte hochwertige Leistungen wie zum Beispiel Alternativmedizin oder professionelle Zahnreinigung erhalten.

Zusätzlich kann der Tarif um einen Ergänzungsschutz erweitert werden, der höhere Leistungen in den drei Bereichen Ambulant, Klinik und Zahn beinhaltet: So können etwa Leistungen für eine Haushaltshilfe in Anspruch genommen oder für Zahnersatz auf bis zu 90 Prozent aufgestockt werden.

Mit den Bausteinen im Zusatzschutz sichern Versicherte ihr Einkommen im Krankheitsfall ab und entscheiden, welche finanzielle Unterstützung sie während eines Kur- oder Krankenhausaufenthalts sowie im Pflegefall erhalten möchten.

VARIO = passt sich verschiedenen Lebensphasen an

Im Leben geht es auf und ab – und ein guter Gesundheitsschutz sollte sich dabei den Lebensabschnitten anpassen: Egal, ob Versicherte eine Auszeit planen, eine Immobilie erwerben oder eine Familie gründen: GesundheitVARIO kann auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden – ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und wenn es mal für längere Zeit ins Ausland geht: Mit GesundheitVARIO sind Versicherte weltweit bis zu zwölf Monate abgesichert.

Die Highlights von GesundheitVARIO:

Moderne Medizin bei Top-Spezialisten

Augenlaserbehandlung

extra Fitness-Budget zur Gesunderhaltung

Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit bis zu 1.000 Euro p.a.

Beitragsbefreiung bei Bezug von Elterngeld bis sechs Monate

(Konzern Versicherungskammer)