Standard Life erhöht Rentenzins auf 2,95 Prozent

Standard Life Deutschland hebt den Rentenzins erneut an. Seit dem 1. Dezember 2025 gilt für alle ablaufenden Rentenversicherungen und sofortbeginnenden Renten der neue Satz von 2,95 Prozent. Damit erfolgt bereits die dritte Erhöhung innerhalb von drei Jahren. Im Dezember 2022 wurde der Rentenzins von 1,25 Prozent auf 1,75 Prozent angehoben, im August 2023 erfolgte eine weitere Erhöhung um einen Prozentpunkt auf 2,75 Prozent.

Von dieser Anhebung profitieren alle bestehenden Verträge, bei denen die Rentenzahlung aktuell beginnt, sowie alle neu abgeschlossenen sofortbeginnenden Renten. Laut Vergleichen des unabhängigen Versicherungsanalystenhauses Morgen & Morgen bietet Standard Life aktuell eine der höchsten sofortbeginnenden, vollgarantierten Renten auf dem deutschen Markt.

Die erneute Anpassung setzt nach Meinung von Christian Nuschele, Head of Distribution bei Standard Life Deutschland, ein klares Signal für mehr Stabilität in der professionellen Ruhestandsplanung: „Die Mehrheit der Menschen, deren Rentenversicherung abläuft, wählt eine einmalige Kapitalauszahlung. Doch häufig tun sie das, ohne einen fundierten Plan zu haben, was mit dem Geld geschehen soll. Die Vorteile der Verrentung des Kapitals werden häufig nicht gesehen. Mit einer vollgarantierten Rente können die laufenden Ausgaben bis zum Lebensende planbar abgedeckt werden. Dies macht sie zu einem wichtigen Baustein in der Ruhestandsplanung.“

Standard Life Deutschland und Österreich gehören zur Standard Life International DAC mit Sitz in Dublin, Irland – mit mehr als 510.000 Versicherungsverträgen und einem Versicherungsvertragsvermögen von rund 35,2 Milliarden Euro der zweitgrößte Versicherer Irlands, wo Standard Life seit 1834 präsent ist. Seit 2018 ist Standard Life Teil der Phoenix Group, gegründet 1782, und mit rund 12 Millionen Versicherungsverträgen sowie einem verwalteten Vermögen von 353 Milliarden Euro einer der größten Lebensversicherer Europas (Stand: 31.12.2024).

