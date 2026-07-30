Powerfrauen im Maklervertrieb der ERGO

Verena Theuerkauf und Jana Siering stehen für eine neue Generation von Führungskräften im Versicherungsvertrieb – strategisch, nah am Markt und mit klarem Fokus auf Gesundheit, Vorsorge und starke Maklerpartnerschaften. In der Versicherungswirtschaft ist der Maklervertrieb weit mehr als ein Absatzkanal: Er ist Resonanzraum des Marktes, Frühwarnsystem für neue Produktbedarfe und strategischer Hebel für Wachstum. Wer diesen Bereich verantwortet, führt nicht nur Vertriebseinheiten, sondern orchestriert Partnerbeziehungen, Servicequalität, Prozesseffizienz und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Beratungsunterstützung. Dass bei ERGO in zwei zentralen Sparten Frauen an der Spitze dieser Aufgaben stehen, ist daher mehr als eine Personalentscheidung: Es ist ein Signal

für moderne Führung in einem Schlüsselbereich der Branche.

Mit Verena Theuerkauf in der Gesundheitssparte und Jana Siering im Maklervertrieb Leben prägen zwei Managerinnen die Weiterentwicklung eines Vertriebskanals, der für ERGO strategisch an Bedeutung gewinnt. Theuerkauf verantwortet die Makler-, Pool- und Finanzvertriebsanbindungen im Gesundheitssegment, Siering steuert den Maklervertrieb in der Lebensversicherung –ein Feld, das insbesondere von Altersvorsorge, betrieblicher Altersversorgung und digitaler Maklerunterstützung geprägt ist.

VERENA THEUERKAUF: GESUNDHEIT, SERVICEQUALITÄT UND MAKLERNÄHE

Verena Theuerkauf hat zum 1. Januar 2026 die Funktion der Vertriebsdirektorin im Segment Gesundheit der ERGO Deutschland AG übernommen. Bei der DKV und der EKV verantwortet sie den Bereich Makler, Pools und Finanzvertriebe. Damit steht sie in einem Markt, der von hoher Dynamik geprägt ist: steigende Gesundheitskosten, wachsender Beratungsbedarf im Zusatzversicherungsmarkt und ein Maklerkanal, der gerade in anspruchsvollen Gesundheitsprodukten eine zentrale Rolle spielt.

Interessant an ihrer Besetzung ist vor allem das Profil. Theuerkauf kommt nicht aus einer reinen Vertriebsbiografie, sondern bringt ausgeprägte Erfahrung in Organisationsentwicklung, Kundenservice und digitaler Transformation mit. Vor ihrer aktuellen Position war sie Bereichsleiterin im Kundenservice Gesundheit und trieb dort die Automatisierung von Bearbeitungs- und Prüfprozessen voran. Genau diese Verbindung aus Prozessverständnis und Marktnähe könnte im Maklervertrieb zu einem entscheidenden Vorteil werden: Maklerpartnerschaften sind heute nicht nur beziehungsgetrieben, sondern zunehmend davon abhängig, wie effizient, verständlich und digital anschlussfähig ein Versicherer arbeitet.

Für ERGO ist die Gesundheitssparte strategisch relevant. Im Marktauftritt betont der Konzern seine starke Position in der privaten Krankenversicherung; zugleich gilt der Maklerkanal insbesondere in wachstumsstarken Segmenten als wichtiger Vertriebsweg.

Insofern dürfte Theuerkaufs Aufgabe nicht nur darin bestehen, Beziehungen zu Maklern, Pools und Finanzvertrieben zu pflegen, sondern auch Prozesse, Service und Vertrieb enger miteinander zu verzahnen.

Ihr Porträt steht damit für einen Typus von Führung, der in der Branche immer wichtiger wird: strategisch, transformativ und gleichzeitig operativ anschlussfähig. Nicht das klassische Bild der Vertriebsdirektorin, die nur auf Volumen blickt, sondern eine Managerin, die Vertrieb aus dem Zusammenspiel von Partnerzugang, Servicequalität und Prozessintelligenz denkt.

JANA SIERING: VORSORGE, BAV UND MAKLERVERTRIEB ALS WACHSTUMSPLATTFORM

Jana Siering verantwortet den Maklervertrieb Leben bei der ERGO Group AG. Öffentlich sichtbar wird ihre Rolle vor allem über die Themen, die derzeit den Lebensversicherungsmarkt prägen: private Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung, einfache Zugänge für Vermittler und die Frage, wie Beratung in einem wirtschaftlich und politisch herausfordernden Umfeld trotzdem Wachstum erzeugen kann.

ERGO beschreibt den Maklervertrieb Leben selbst als dynamisches Wachstumsfeld. Besonders die betriebliche Altersversorgung wird als Schwerpunkt ausgebaut – unter anderem mit neuen Produktansätzen, vereinfachten Zugängen für Vermittler und digitalen Lösungen. Gerade in diesem Feld zeigt sich, wie sehr sich der Vertrieb verändert hat: Erfolgreich ist heute nicht mehr nur, wer gute Produkte anbietet, sondern wer Maklern konkrete Unterstützung in Beratung, Abwicklung und Kundenansprache liefert.

Genau an dieser Stelle wird Sierings Rolle strategisch spannend. Denn Maklervertrieb in der Lebensversicherung bedeutet heute, Vorsorgethemen verständlich, praxisnah und anschlussfähig zu machen – sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen. Das gilt insbesondere für die bAV, die zunehmend als Schnittstelle zwischen Vorsorge, Arbeitgeberattraktivität und Fachkräftesicherung verstanden wird.

Siering steht damit für einen modernen Wachstumsansatz im Leben-Vertrieb: weniger Komplexität, mehr Umsetzbarkeit, stärkere Maklerorientierung. Gerade in einer Zeit, in der politische Reformen der Altersvorsorge auf sich warten lassen und Kundenentscheidungen unter wirtschaftlichem Druck stehen, gewinnt dieser Ansatz an Relevanz. Der Maklerkanal wird dann nicht nur zum Absatzweg, sondern zum Übersetzer komplexer Vorsorgethemen in konkrete Beratung.

ZWEI KARRIEREN, EIN SIGNAL

Was beide Personalien verbindet, ist ihre Symbolkraft – aber auch ihre praktische Relevanz. Theuerkauf und Siering stehen nicht für Diversität als Etikett, sondern für Verantwortung in zwei geschäftskritischen Bereichen. Gesundheit und Vorsorge zählen zu den beratungsintensivsten Feldern der Versicherungswirtschaft; der Maklervertrieb wiederum ist dort besonders anspruchsvoll, weil unabhängige Vermittler Effizienz, Verlässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zugleich erwarten.

Dass ERGO in diesen Feldern auf weibliche Führung setzt, ist deshalb ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Vertriebs. Noch wichtiger ist jedoch: Beide Rollen zeigen, wie sich Maklervertrieb verändert. Weg vom reinen Produktverkauf, hin zu einem integrierten Modell aus Partnerschaft, Service, Digitalisierung und strategischer Marktbearbeitung. Gerade darin liegt die eigentliche Botschaft dieser „Powerfrauen“: Moderne Vertriebskraft entsteht dort, wo Führung Marktverständnis und Transformationskompetenz zusammenbringt.

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