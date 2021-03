Nachhaltigkeit wird immer wichtiger im Versicherungsmarkt

Sieben deutsche Versicherungen haben sich dafür entschieden, mit dem CSR-Label, dem Nachhaltigkeits- siegel der Aachener Zielke Research Consult GmbH, zu werben. Weitere Assekuranzen haben sich für das Siegel qualifiziert. Die Analysten prüfen schon seit Jahren, inwieweit die Unternehmen offenlegen, wie nachhaltig sie arbeiten. Inhaltlich schauen sie, wie Gesichtspunkte wie Umweltschutz, Soziales und nach- haltige Unternehmensführung Berücksichtigung finden. Basis der Analyse sind die sogenannten CSR-Berichte – CSR steht für Corporate Social Responsibility –, die kapitalmarktorientierte Unternehmen seit 2018 veröffentlichen müssen. Diese Berichte behandeln das weite Feld der Nachhaltigkeit: Bietet das Unternehmen umweltfreundliche Kapitalanlagen an? Sind die Arbeitsplätze sicher? Wie fördert das Unternehmen seine Mitarbeiter? Wie recourcenschonend (Strom, Papier, Kraftstoff etc.) ist der tägliche Betrieb? Diese Themen und viele mehr prüfen die Analysten.

Das Label hat inzwischen auch die Anerkennung der Fachwelt gefunden. „Zielke Research Consult hat das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft vor drei Jahren besetzt und inzwischen das nötige Knowhow erworben“, betonte Prof. Hans-Wilhelm Zeidler, Unternehmensberater und ehemaliger Vor- stand der Gothaer Versicherung. Zeidler würdigte besonders, dass Zielke RC ausschließlich offen zugäng- liche Quellen auswertet und somit Transparenz gewährt. „Zielke RC hat außerdem keinerlei merkantile Interessen und garantiert somit Objektivität“, sagte er. Nachhaltigkeit ist auch für den Endkunden ein immer wichtigeres Kriterium, sich für ein bestimmtes Unternehmen beziehungsweise ein bestimmtes Produkt zu entscheiden. Dieser Kundenwunsch hat auch Morgen & Morgen veranlasst, das Nachhaltig- keitslabel der Zielke Research Consult GmbH in seine Software zu implementieren. Versicherungsmakler können jetzt gezielt danach filtern. So ist es einem Großteil der deutschen Versicherungsmakler möglich, noch vor der gesetzlichen Verpflichtung durch die Europäische Union dem Kundenwunsch nach einem nachhaltigen Produkt nachzukommen.

Die Versicherungen haben sich bewusst für das Label entschieden. „Wir sind dankbar für das Rating“, sagt Lisa Janke aus dem Nachhaltigkeitsteam der Gothaer. Nachhaltigkeit spiele für den Konzern seit jeher eine große Rolle etwa in der Kapitalanlage oder bei der Finanzierung von Windkraft. Auch die Sparkassen- Versicherung, ein regionaler Anbieter in Süddeutschland, setzt bereits seit zehn Jahren auf Nachhaltigkeit. Das gehe von der Benutzung von Ökostrom und Recyclingpapier im Unternehmen bis hin zu nachhaltigen Investments im Bereich Wasser, Wald oder Energie, sagte deren Nachhaltigkeitsbeauftragter Marcel Stierl. Für alle Unternehmen gehören sowohl wirtschaftliche wie ökologische als auch soziale Aspekte zum Thema. So betonte Jens Metzinger von der Debeka, dass auch Arbeitsplatzsicherheit zum Thema Nach- haltigkeit gehört. „Swiss Life ist verantwortungsvolles Handeln wichtig. Wir integrieren Nachhaltigkeit in unsere Geschäftstätigkeit, in Bezug auf die Umwelt, als Arbeitgeberin und in unserem gesellschaftlichen Engagement. Es freut uns, dass unser Handeln gegenüber Kunden und Geschäftspartnern mit dieser Auszeichnung dokumentiert wird und erneut zum Ausdruck kommt“, heißt es aus dem Unternehmen.

Carsten Zielke ist auch auf europäischer Ebene in Sachen Nachhaltigkeit aktiv. Die EFRAG hat ihn in Abstimmung mit der EU Kommission als Verantwortlichen des Konsultationsprozesses für Financial Institutions für die Revidierung der NFRD in Europa ernannt.

„Ich freue mich, durch diese Arbeit den Konsultationsprozess zur Revidierung der nichtfinanziellen Reportingdirektive (NFRD) für europäische Finanzinstitute mitsteuern zu dürfen. Hier zähle ich auf eine breite Beteiligung nicht nur der Versicherer, sondern auch von Asset Managern und Banken“, sagt Zielke.

Zielke Research Consult möchte das Nachhaltigkeitsthema noch weiterbringen. Zurzeit sind die Analysten dabei, die rund 130 größten deutschen Banken und Sparkassen zu analysieren, die sich bei entsprechen- der Punktzahl auch für das Label qualifizieren.

Ein Schmankerl bekommen Versicherungen, die das Label erhalten, auch von Mein Geld:

Sie erhalten Sonderkonditionen, wenn sie eine Anzeige schalten.

(KLAUS SCHLUPP)

INTERVIEW

Was wollen Sie mit der Award-Verleihung im Assekuranzbereich erreichen?

CARSTEN ZIELKE: Wir wollen dem Versicherungsvermittler und dem Endkunden einen klaren Hinweis geben, ob ein Versicherer von uns als nachhaltig eingestuft wird oder nicht. Wir denken, dass es schon vor der Gesetzespflicht sinnvoll ist, den Kunden nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen in 2022 zu fragen und dieser damit auf den Vermittler zugeht.

Gibt es ähnliche Awards und warum sind sie wichtig?

CARSTEN ZIELKE: Meines Wissens hat FOCUS-MONEY ebenfalls einen Award ins Leben gerufen. Awards sind neben der Entscheidungshilfe für den Kunden auch für die Unternehmen wichtig, in ihren Anstrengungen nach mehr Nachhaltigkeit nicht nachzulassen.

Wird es andere Nachhaltigkeitsawards in der Versicherungsbranche geben und wenn ja, welche?

CARSTEN ZIELKE: Ja, Mein Geld plant einen.

Was bereiten Sie 2021 vor?

CARSTEN ZIELKE: Einen ähnlichen Award für Banken. Zudem gestalten wir unsere Webseite www.check-deine-versicherung.de so um, dass der Nutzer einen Nachhaltigkeits- und Transparenzfilter nutzen kann.

Wird sich das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsindustrie endgültig etablieren und wie wird es sichtbar sein?

CARSTEN ZIELKE: Ja, ich denke es hat sich schon etabliert, muss aber mit mehr Leben versehen werden. Gerade in der Kapitalanlage stehen wir eher am Anfang. Hier werden wir mehr Sichtbarkeit einfordern.