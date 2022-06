Nachhaltiger Doppelerfolg: Pangaea Life gewinnt „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ und „German Brand Award 2022“

Mit dem unter der Schirmherrin und Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries verliehenen „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ würdigen die Initiatoren vorbildliches nachhaltiges Engagement von Unternehmen. Den „German Brand Award 2022“ erhalten Marken, die mit ihrer Markenarbeit wegweisend sind. Die Nachhaltigkeitsmarke der Bayerischen zählt im Juni in beiden Wettbewerben zu den Siegern.

„Gerade in unsicheren Zeiten suchen Kundinnen und Kunden nach glaubwürdigen Marken mit Substanz“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Mit Pangaea Life gehören wir zu den Vorreitern für die Zukunftsvorsorge mit transparent nachhaltigen Sachwert-Investitionen. Das Urteil der hochkarätig besetzten Jury über unsere vorbildliche Nachhaltigkeit zeigt, dass die verantwortungsbewusste Geldanlage sehr wohl einen Unterschied machen kann – und ohne Greenwashing auskommt. Gleichzeitig bestärkt uns der Gewinn des German Brand Awards darin, dass der Aufbau einer relevanten Marke, der Kundinnen und Kunden in ihrer Zukunftsvorsorge vertrauen, keine Frage der Unternehmensgröße ist.“

Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022 wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ), dem Nachrichtensender ntv und dem DUP UNTERNEHMER Magazin verliehen. Eine prominent besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unter Vorsitz von Yvonne Zwick, Vorsitzende von B.A.U.M. e.V., zeichnete dieses Jahr zum zweiten Mal Unternehmen, Verbände und Initiativen mit „besonders guten Nachhaltigkeitsprojekten“ aus. Der Award orientiert sich in der Bewertung der Projekte vor allem am Beitrag, den diese im Bereich der 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) bei den Themen Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft leisten.

Der German Brand Award des German Brand Institute ist einer der wichtigsten deutschen Markenpreise. Ein hochkarätiges Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft prämiert jährlich die in ihrer Branche besten und einzigartigsten Marken. Die Jury bewertet die Marken nach den folgenden Kriterien: Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz.

Neben der Auszeichnung von Pangaea Life als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Brands“, kann die Marke einen weiteren Erfolg im Rahmen des German Brand Awards 2022 für sich verbuchen: Mit der Kampagne „There is no Rente B“ für die nachhaltige betriebliche Altersvorsorge „bAV Invest“ zeichnen die Markenexperten Pangaea Life mit einem „Special Mention“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ aus.

Pangaea Life investiert mit dem Fonds „Blue Energy“ gemeinsam mit Kundinnen und Kunden in konkrete erneuerbare Energieprojekte, wie Windparks, Solaranlagen, Wasserkraftwerke und Energiespeicher und trägt somit zur Bekämpfung des Klimawandels und dem Schutz unseres Planeten bei. Der Fonds „Blue Living“ leistet mit seinen Investitionen in ökologisch- wie sozialpositives Wohnen einen Beitrag für die klimaneutrale Zukunft unserer Städte.

(Pangaea Life)