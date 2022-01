Nachhaltige Sachwerte: Die Chance ist jetzt

Corona, Negativzinsen, Inflation – die Zeiten für sicherheitsbewusste deutsche Anleger waren schon mal leichter. Sachwerte locken in der aktuellen Konstellation als attraktiver Zufluchtsort. Aktien, ETFs und Gold haben viele Anleger bereits im Depot. Auf dem Immobilienmarkt zählt die Wahl des richtigen Sektors – Nachhaltigkeit ist das neue Zauberwort. Wer Stabilität und Rendite mit dem Zukunftsfaktor Nachhaltigkeit verbinden möchte, sollte seine Optionen kennen.

DIREKTINVESTMENTS IN ZWEI SÄULEN DER ZUKUNFT

Pangaea Life, die Nachhaltigkeitsmarke der Versicherungsgruppe die Bayerische, eröffnet Kunden die Chance, dort zu investieren, wo eine nachhaltige Zukunft schon heute Form annimmt. Anders als vergleichbare Produkte auf dem Markt investieren Kunden hier nicht in Aktienbeteiligungen, sondern in konkrete Sachwert-Anlagen. Pangaea Life, die Nachhaltigkeitsmarke der Versicherungsgruppe die Bayerische, eröffnet Kunden die Chance, dort zu investieren, wo eine nachhaltige Zukunft schon heute Form annimmt. Anders als vergleichbare Produkte auf dem Markt investieren Kunden hier nicht in Aktienbeteiligungen, sondern in konkrete Sachwert-Anlagen.

Der Pangaea Life Blue Living rückt den Wandel unserer Städte hin zum nachhaltigen Wohnen in den Mittelpunkt. Anleger investieren hier exklusiv in Wohnimmobilien, die hohen sozialen und ökologischen Standards entsprechen. Genau die Immobilien also, die heute und in Zukunft besonders gefragt sind. All das in den attraktivsten Lagen des Landes. Damit profitieren Kunden vom Wandel unserer Städte hin zur Klimaneutralität.

Dazu Uwe Mahrt, Geschäftsführer der Pangaea Life: „Mit unserem Blue Living Fonds stoßen wir in eine echte Marktlücke: Erstmals können auch Privatanleger in den Boom-Sektor der nachhaltigen Immobilien investieren. Und das zu flexiblen Konditionen, die bei vergleichbaren Fonds für institutionelle Anleger bislang unbekannt waren.“

Mit dem Pangaea Life Blue Energy partizipieren Anleger am rasanten Wachstum des Zukunftssektors der regenerativen Energien. Denn der Fonds investiert in Windkraftanlagen, Solarparks und Wasserkraftwerke sowie Anlagen zur Speicherung erneuerbarer Energien. Mit ihrer Geldanlage sind Kunden somit Teil des enormen Wachstums klimafreundlicher Energieträger – der Treibstoff künftigen Wirtschaftswachstums.

GELDANLAGE FÜR DYNAMISCHE ZEITEN

Gerade in Zeiten hoher Volatilität auf den Aktienmärkten und einer unsicheren wirtschaftlichen Lage sehnen sich viele Anleger nach Stabilität. Der Faktor Transparenz ist angesichts so mancher Greenwashing-Skandale dabei heute wichtiger denn je.

Mit den beiden Sachwerte-Fonds Blue Living und Blue Energy bietet Pangaea Life sicherheitsorientierten Anlegern genau das: eine schwankungsarme Wertentwicklung, 100 Prozent transparente Nachhaltigkeit und eine attraktive Rendite durch Investments in zwei zentrale Bausteine unserer Zukunft.

Anleger können beide Fonds über die besonders flexible fondsgebundene Rentenversicherung Pangaea Life Invest besparen.

Dass sich Rendite und nachhaltige Sachwerte bestens vertragen, beweist der Blue Energy Fonds der Pangaea Life schon seit Jahren: 7,1 Prozent Rendite warf dieser durchschnittlich pro Jahr an die Anleger ab – auf das letzte Jahr gesehen sogar 8,4 Prozent (jeweils Stand: 30.06.2021). Wer auf die Sachwerte der Zukunft setzt, profitiert unmittelbar im Vermögensaufbau.

PANGAEA LIFE