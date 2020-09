Mit Vollgas ins zweite Halbjahr des 200-jährigen Jubiläums

Die Gothaer Allgemeine hat Mitte Juli ein umfangreiches Produkt-Update der Gothaer GewerbeProtect (GGP) herausgebracht. Der flexible Produktbaukasten zur individuellen Absicherung von Gewerbe- und Unternehmerkunden wird bereits gut vom Markt angenommen. Mehr als 70.000 Kunden in drei Jahren sprechen eine deutliche Sprache.

Mit dem Update wurden jüngst in allen Sparten – von der Betriebshaftpflicht über die Inhalts- bis hin zur Werkverkehrsversicherung – die Grunddeckung sowie PlusBausteine und Deckungserweiterungen ausgebaut und weiter an die Anforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) angepasst.

„Wir haben GGP im engen Schulterschluss mit unseren Vertriebspartnern entwickelt und bauen das Pro- dukt stetig aus“, betont Ulrich Neumann. Auch die jüngsten Neuerungen haben die Produktmanager in enger Abstimmung mit den Vertriebspartnern entwickelt. „Wir gehen direkt auf die aktuellen Wünsche am Markt ein. Zusätzlich ist unsere Technik für die digitale Interaktion mit unseren Vermittlern optimiert – für schlanke Prozesse und eine zielgerichtete Beratung“, so Neumann. Viele Vertriebspartner – egal ob Makler, Pools, Vertriebe oder Banken – nutzen das Produkt bereits. Mit den neuerlichen Updates erhofft sich die Gothaer eine weitere Marktdurchdringung – ebenso durch die intensive Kooperation mit der Vergleichs- plattform Thinksurance.

ALS ARBEITSKRAFTABSICHERER HERVORRAGEND IM MARKT POSITIONIERT

Starke Produktneuerungen hat jüngst auch die Gothaer Lebensversicherung für den Grundfähigkeiten- schutz und die SBUTarife herausgebracht. Bei allen SBU-Tarifen gibt es jetzt beispielsweise eine Ver- längerungsoption ohne erneute Gesundheitsprüfung bei Ausweitung der gesetzlichen Lebensarbeitszeit – eine einfache Lösung für Kunden und Vermittler, die Planungssicherheit schafft, wenn der Gesetzgeber eine Änderung des Regelrentenalters vornimmt. Eine weitere Flexibilität für den Kunden stellt die Besserstellungsklausel dar: Künftig können Kunden bei Änderung ihrer beruflichen Tätigkeit prüfen lassen, ob der neue Beruf günstiger eingestuft wird. Eine Schlechterstellung ist ausgeschlossen. In den Tarifen SBU Premium und SBU Invest erhält der Kunde darüber hinaus im Falle einer Krebserkrankung

mit der Bestätigung durch den Facharzt sofort für die nächsten 18 Monate die vereinbarte Rentenleistung ausbezahlt. Eine aufwändige Prüfung einer Berufsunfähigkeit entfällt in diesem Fall.



„Neben der verbesserten Produktqualität profitieren zahlreiche Kundengruppen wie Ärzte, Ingenieure oder IT-Experten jetzt von günstigeren Beiträgen“, sagt Neumann. „ Mit den wettbewerbsfähigen Preisen, den ausgezeichneten Produkten und optimierten Prozessen sind wir als Arbeitskraftabsicherer hervorragend am Markt positioniert.“

ERFOLGSSTORY IN DER BKV MIT NEUEM TARIF WEITERSCHREIBEN

Stetig attraktiver wird derweil die betriebliche Krankenversicherung (bKV) – für Vermittler, Versicherer sowie Unternehmerkunden und deren Mitarbeiter. Der bKV-Markt wächst weiterhin überproportional

und bietet großes vertriebliches Potenzial. Weniger als drei Prozent der Unternehmen ab zehn Mitar- beitern bieten eine betriebliche Krankenversicherung an. Dabei ist eine bKV laut zahlreicher Studien ein echter Hebel, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Die Gothaer hat sich bereits seit einigen Jahren einen Namen im bKV-Markt gemacht, zeichnet sich seit inzwischen sechs Jahren durch Beitragsstabilität aus und zählt somit zu den preiswertesten Anbietern im Markt.

Und eine neue Option steht für Oktober schon in den Startlöchern: Ein arbeitgeberfinanzierter Kompakt- tarif mit einem Gesundheitsbudget (300, 500 oder 750 Euro). Je nach Tarifwahl sind zahlreiche innovative Services wie digitale Arztsprechstunden oder Facharzttermine inklusive. „Auch hier wurden Leistungen und Services konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet und entwickelt“, erklärt Neumann. „Wir sind sehr froh, dass wir im zweiten Halbjahr unseres Jubiläums in allen Unternehmensbereichen mit so starken Neuerungen aufwarten können und sind gespannt, wie der Markt diese annimmt.“

(DIE GOTHAER ALLGEMEINE)

www.gothaer.de