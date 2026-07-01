Milliardenschäden durch Extremwetter

Extremwetter bleibt eines der größten Geschäftsrisiken für Versicherer: Allein in Deutschland verursachten Naturgefahren im Jahr 2025 Schäden von rund 2,6 Milliarden Euro¹ – nach 5,7 Milliarden Euro im Jahr 2024². Vor diesem Hintergrund erschließt die BarmeniaGothaer erstmals den Kapitalmarkt als zusätzliche Absicherungsquelle: Mit der Emission des Cat Bonds „Yardstick Re“ ergänzt das Unternehmen klassische Rückversicherungslösungen gezielt um kapitalmarktbasierte Instrumente.

Der Cat Bond dient der Absicherung seltener, extremer Flutereignisse im oberen Risikobereich in Deutschland. Insgesamt werden Flutrisiken in einem Volumen von rund 100 Millionen Euro anteilig auf Kapitalmarktinvestoren übertragen. Damit stärkt die BarmeniaGothaer ihre Risikotragfähigkeit und baut zusätzliche Kapazitäten zur Absicherung von Extremereignissen auf.

Kapitalmarkt als strategische Antwort auf steigende Risiken

Die Transaktion ist als nicht-traditionelle Rückversicherung über eine speziell gegründete Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) strukturiert. Investoren übernehmen im Schadenfall anteilig Risiken und erhalten im Gegenzug eine risikoadäquate Verzinsung.

„Mit Yardstick Re erweitern wir unser Instrumentarium im Risikotransfer gezielt um kapitalmarktbasierte Lösungen“, sagt Harald Epple, Finanzvorstand der BarmeniaGothaer. „Besonderen Wert schafft diese Transaktion dadurch, dass allein das Flutrisiko abgedeckt wird. Außerdem verschafft uns der Zugang zum Kapitalmarkt zusätzliche Kapazitäten, offeriert uns eine Alternative zu klassischen Rückversicherungsmärkten und untermauert unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremereignissen.“

Der Cat Bond hat eine Laufzeit von vier Jahren mit Haftungsbeginn zum 1. Juli 2026 und wurde zu einem Spread von 1,95% emittiert. Er fügt sich nahtlos in die bestehende traditionelle Rückversicherungsdeckung ein und erfüllt somit alle mit diesem Risikotransfer verbundenen Ziele. Die SPV-Struktur selbst ist auf langfristige Nutzung ausgelegt,

Investment-Grade-Rating erweitert Investorenkreis

Ein zentrales Merkmal der Transaktion ist das Investment-Grade-Rating von Moody’s. „Yardstick Re“ gehört damit zu den wenigen Cat Bonds mit dieser Einstufung und erschließt einen breiten Kreis institutioneller Investoren.

Volatile Schadensentwicklung unterstreicht Handlungsbedarf

Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die Dynamik des Marktes: Während 2025 vergleichsweise moderat ausfiel, zeigen sowohl die Vorjahreswerte als auch die langfristige Entwicklung eine hohe Volatilität. Naturgefahren verursachen in Deutschland im Durchschnitt rund zwei Milliarden Euro Schäden pro Jahr³.

Besonders prägend bleibt die Flutkatastrophe im Jahr 2021, die mit rund 10,9 Milliarden Euro als teuerstes Naturereignis der deutschen Versicherungswirtschaft gilt⁴. Gleichzeitig bestehen weiterhin strukturelle Herausforderungen: Rund 41 Prozent der Wohngebäude in Deutschland verfügen über keinen Elementarschutz³.

Strategischer Ausbau kapitalmarktbasierter Lösungen

Mit „Yardstick Re“ reagiert die BarmeniaGothaer auf die steigende Bedeutung von Starkregen- und Hochwasserereignissen und positioniert sich als innovativer Risikoexperte in der Kompositversicherung. Insurance Linked Securities werden gezielt als Baustein eines zukunftsorientierten Risikotransfers etabliert.

Der Zugang zum Kapitalmarkt schafft zusätzliche Flexibilität in einem sich wandelnden Marktumfeld, sowohl im Hinblick auf steigende Naturgefahrenrisiken als auch auf regulatorische Entwicklungen. Gleichzeitig ermöglicht er den Aufbau langfristig skalierbarer Kapitalquellen für die Absicherung von Naturkatastrophen.