Mediolanum Life Plan – Durch alle Etappen der Investitionsreise souverän navigieren

Die Investitionsreise ist ein langer und kurvenreicher Weg mit verschiedenen Etappen. Die Krisen der letzten Jahre wie Covid, der Ukraine-Krieg oder die Technologieblase haben gezeigt, welche unterschiedlichen Marktbewegungen Anlegern auf diesem Weg begegnen können. Doch wer einen kühlen Kopf bewahrt und eine klare Strategie verfolgt, kann Börsenturbulenzen für attraktive Kaufgelegenheiten nutzen und dem langfristigen Vermögensaufbau einen entscheidenden Schub geben. Der Mediolanum Life Plan unterstützt Anleger dabei, Ruhe zu bewahren und Marktschwankungen gezielt auszunutzen.

Was hat private Finanzplanung mit Radsportrennen gemein? Mehr als man zunächst vermuten würde: Ähnlich wie die Profi-Sportler der legendären Rennen Giro D’Italia oder Tour de France brauchen Anleger für den Vermögensaufbau eine langfristige Vision, einen kühlen Kopf und Ausdauer. Und genau wie die Radfahrer müssen Anleger gegebenenfalls ihr Tempo anpassen, Energie und Ressourcen schonen und sich bewusst sein, dass Höhen und Tiefen – oder gute und schlechte Marktphasen – unvermeidlich sind.

Eine Strategie für Höhen und Tiefen

Die fondsgebundene Einmalbeitragspolice im Versicherungsmantel Mediolanum Life Plan ist deshalb der perfekte Begleiter auf der Investitionsreise. Im Mittelpunkt steht dabei die Intelligent Investment Strategy (IIS): Sie dient quasi als Gangschaltung, die die Anlagestrategie anpasst, wenn es mit den Wertpapierkursen hinauf oder herunter geht. So bringt sie Anleger zielsicher durch die Schwankungen des Marktes und ermöglicht es, Vermögen aufzubauen, für das Alter vorzusorgen und Erspartes vor der Inflation zu schützen.

Die Strategie folgt strengen Regeln und trägt so dazu bei, Risiken zu reduzieren, und verhindert dabei typische Anlagefehler, die durch emotionsgetriebene Entscheidungen entstehen. Fallen die Kurse, löst das System Kaufsignale aus (Step-in), während es bei steigenden Kursen automatisch verkauft, um Gewinne mitzunehmen (Step-out). Diese wandern dann in sichere geldmarktnahe Fonds, bis sich weitere Kaufgelegenheiten ergeben.

Um dabei den sogenannten Cost-Average-Effekt optimal zu nutzen, wird die Summe schrittweise über einen vorab festgelegten Zeitraum investiert. Das alles findet automatisiert und ohne Beratungsaufwand statt, während der Versicherer die Haftung übernimmt. Die Anleger entscheiden dabei mit Hilfe ihrer Berater selbst, welche drei Fonds von Mediolanum in ihr Portfolio kommen. Die Finanzberater übernehmen hierbei quasi die Rolle der unterstützenden Begleitfahrzeuge. Sie helfen ihren Kunden, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, und führen sie so sicher durch die verschiedenen Etappen ihrer Investitionsreise.

Beratung auf höchstem Niveau: praxisnah, anschaulich und strategisch fundiert

Persönliche Beratung ist meist zeitintensiv und emotional anspruchsvoll. Berater tragen eine hohe Mitverantwortung für das finanzielle Wohlergehen ihrer Kunden und müssen oft nicht nur mit Vorurteilen oder Missverständnissen über Geldanlage aufräumen, sondern auch emotionalen Support leisten, wenn die Börsen beben. Um Beratern die Arbeit zu erleichtern, stellt Mediolanum International Life ein Rechentool zur Verfügung, mit dem verschiedene Anlageszenarien simuliert werden. Damit können Berater für den Kunden die Vorteile der IIS, die Auswirkungen verschiedener Anlageverhalten und den Cost-Average-Effekt anschaulich darstellen und dabei direkt eine individuelle Anlagestrategie konzipieren.

Der Betreuungsaufwand für Berater kann so stark reduziert werden, da die IIS automatisch die Ein- und Ausstiege in den Markt vornimmt und so regelbasiert und emotionsfrei selbst Abwärtstrends zum Vorteil der Anleger nutzt. Auf diese Weise kann die Investitionsreise der Anleger mit Hilfe des Mediolanum Life Plan ebenso strategisch geplant und unterstützt werden wie die Route eines Rad-Profis beim Giro D’Italia.

Sie möchten mehr über den Mediolanum Life Plan erfahren und sind gern sportlich unterwegs? Dann besuchen Sie uns auf der DKM und nutzen Sie die Chance, mit Ihrer Visitenkarte ein brandneues E-Bike zu gewinnen! Wir freuen uns auf Sie in Halle 4 an Stand E03!

