Maximilian Backhaus neuer Generalbevollmächtigter bei den WWK Versicherungen

Er tritt die Nachfolge von Thomas Heß an, der diese Funktion seit Oktober 2019 zusätzlich zu seiner Verantwortung alsBereichsleiter Marketing in Personalunion innehatte und sich künftig wieder voll auf die Leitung des Marketings konzentrieren wird. Backhaus berichtet direkt an Vertriebsvorstand Rainer Gebhart.

Thomas Heß, Bereichsleiter Marketing der WWK, sagt: „Mit Maximilian Backhaus übernimmt ein ausgesprochen vertriebsstarker und strategisch versierter Kollege die Leitung der Organisationsdirektion Sonderdirektion. Er vereint hohe fachliche Kompetenz mit ausgeprägter Empathie und einem klaren Gespür für die Anforderungen unserer Vertriebspartner. Ich freue mich sehr, dass wir die Führung dieser Vertriebseinheit– und damit auch meine Nachfolge – aus den eigenen Reihen besetzen konnten, und wünsche ihm in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg.“

Rainer Gebhart, Vorstand Vertrieb der WWK, ergänzt: „Maximilian Backhaus kennt die Sonderdirektion und unsere Key-Account-Strukturen bis ins Detail. Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er Wachstum nachhaltig gestalten und Teams erfolgreich führen kann. Mit seiner Erfahrung und seinem klaren Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit wird er die Weiterentwicklung unseres Partnervertriebs konsequent vorantreiben. Thomas Heß danke ich ausdrücklich für seinen langjährigen erfolgreichen Einsatz in seiner Doppelrolle bei der WWK.“ Die Organisationsdirektion Sonderdirektion verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Beziehungen zu den zentral angebundenen Großvertriebspartnern der WWK (Key Accounts) sowie den Ausbau der Geschäftsentwicklung in diesem Segment.

Darüber hinaus umfasst der Verantwortungsbereich die Leitung des bundesweit tätigen Consultant-Teams, die vertriebswegeübergreifende Koordination der konzernweiten bAV-Aktivitäten sowie die Weiterentwicklung des Österreich-Geschäfts der WWK. Mit Maximilian Backhaus übernimmt ein ausgewiesener Kenner dieses Vertriebssegments die Leitung:Der Master of Arts – Management / Marketing & Sales ist seit mehr als 15 Jahren für die WWK tätig. Seine Laufbahn begann im Partnervertrieb als Consultant. Später verantwortete er unter anderem die Vertriebsdirektion Niedersachsen und seit April 2022 die Vertriebsdirektion Sonderdirektion mit Sitz in der WWK Zentraldirektion in München.