Kultur? Aber sicher!

Mit dem nahenden Jahresende steht für viele Menschen nicht nur die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk an, sondern auch die Freizeit-Planung für das nächste Jahr. Wohin soll es im Urlaub gehen, wann soll ein Besuch bei der Familie oder Freunden stattfinden und welche Events stehen jetzt schon fest?

Für Musik- und Kulturbegeisterte gehört dazu auch der Besuch von Konzerten, Theateraufführungen oder der Oper. 2022 hält nicht nur zahlreiche neu hinzugekommene Tourneen bekannter Künstler, sondern auch einige verschobene Termine bereit, sodass sich die namhaften Interpreten in den kommenden zwölf Monaten geradezu „abklatschen“.

Vor allem für besondere Veranstaltungen, auf die Besucher lange hinfiebern und die etwas kostspieliger sind, lohnt es sich, eine Ticketversicherung abzuschließen. Das gilt auch für Sportveranstaltungen, wie Bundesliga-Fußballspiele oder Wintersport-Events – beispielsweise die Vierschanzentournee.

Erstattung von Eintrittskarte inklusive Gebühren

Kann die Veranstaltung wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht besucht werden, erstattet die Ticketversicherung den Preis der Eintrittskarte einschließlich der Gebühren. Auch wenn mehr als die Hälfte der Veranstaltung versäumt wird, weil sich ein öffentliches Verkehrsmittel verspätet hat, bekommen Versicherte ihr Geld zurück.

Die ERGO Reiseversicherung hat ein paar Highlights aus dem Veranstaltungskalender 2022 zusammengestellt – darunter ist sicher auch der eine oder andere Tipp für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen.

Rock

Im Mai und Juni gibt es für Musikkenner die seltene Gelegenheit, Gitarren-Legende Eric Clapton live zu erleben. Für vier Termine kommt der Ausnahmemusiker nach Deutschland und spielt in Berlin, Stuttgart, München und Düsseldorf. Beim Konzert in Berlin können Fans gleich mehrere legendäre Musiker gemeinsam sehen: Neben Clapton treten auch Zucchero und ein „Special Guest“ auf.

Kultrocker Udo Lindenberg geht ebenfalls von Mai bis Juli mit seinem aktuellen Album „Udopium“ auf große Deutschlandtour, insgesamt stehen 23 Termine an. Der „Horizont“-Sänger startet am 24. Mai in Schwerin und beendet die Tournee am 10. Juli in Mannheim.

Pop

Im Juli geht eine der ganz großen Bands auf Tour: Coldplay sind mit ihrem Album „Music Of The Spheres“ auf Welt-Tournee und haben auch einige Termine in Deutschland eingeplant. Die Nachfrage ist so groß, dass es in Berlin bereits einen Zusatztermin am 13. Juli gibt. Dafür und für ein Konzert in Frankfurt gibt es aktuell noch Tickets.

Im August steht ein besonderes Highlight an: Helene Fischer kommt für ihr einziges Deutschlandkonzert 2022 in die Münchner Olympiahalle. Am 20. August können Schlagerfreunde Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Null auf 100“ live mitsingen. Gegen eine Zusatzgebühr können eingefleischte Fans sogar früher in die Konzerthalle, um sich einen besonders guten Platz zu sichern.

Oper und Klassik

In der weltberühmten Semperoper in Dresden erleben Fans 2022 zum Beispiel das lyrische Märchen „Rusalka“. Das Stück in tschechischer Sprache feiert am 7. Mai Premiere und handelt von der Nixe Rusalka, die aus Liebe zu einem Prinzen ihre Stimme verkauft um in einen Menschen verwandelt zu werden. Für die Inszenierung verantwortlich zeichnet Christof Loy.

In der Elbphilharmonie können sich Klassik-Fans 2022 ebenfalls an zahlreichen Glanzstücken erfreuen. Zu Ostern spielt das Orchester des Mariinski-Theaters Stücke von Strawinsky und Tschaikowsky unter der Leitung des weltberühmten Dirigenten Valery Gergiev. Das Konzert findet am 11. April 2022 um 20 Uhr statt.

Theater und Musical

Am Münchener Residenztheater können Theaterbegeisterte im nächsten Jahr unter anderem die „Die Kopenhagen-Trilogie“ nach den Romanen von Tove Ditlevsen sehen. Am 25. März feiert das Stück in einer Bearbeitung von Tom Silkeberg seine deutschsprachige Uraufführung und gibt interessante Einblicke in das Hauptwerk und Vermächtnis der großen dänischen Schriftstellerin.

Für Musical-Fans steht 2022 die Premiere von „Hamilton“ an. Das bekannte Stück, das bereits am Broadway und in London bahnbrechende Erfolge feierte, startet im Operettenhaus Hamburg ab dem 30. September. In dem Musical von Lin-Manuel Miranda geht es um das Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton.

