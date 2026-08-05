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Versicherungen

jHausratversicherung: Die besten Tarife im Rating von Franke und Bornberg

Hausratversicherungen gibt es viele – doch beim Leistungsumfang unterscheiden sie sich deutlich. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat den Markt untersucht und die besten Tarife ausgezeichnet, darunter zwei Angebote von der uniVersal

Die Hausratversicherung bietet Schutz für Hab und Gut gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat insgesamt 363 Produktangebote von 102 Anbietern auf den Prüfstand gestellt. Sie wurden anhand von 92 Leistungskriterien analysiert und hinsichtlich ihrer Leistungsqualität bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr kamen als Prüfkriterium unter anderem Mehrleistungen bei energetischer Modernisierung und technologischem Fortschritt sowie Leistungen bei Diebstahl von Gehhilfen und Stützapparaten hinzu. Zudem wurden die Mindeststandards für eine Bestnote verschärft. Zu den leistungsstärksten Tarifen zählen zwei Angebote der uniVersa. So wurden sowohl der best-Tarif als auch der allround-Tarif im Gesamtergebnis mit der Höchstbewertung „Hervorragend/FFF+/Note 0,5“ ausgezeichnet. Optional lässt sich der Schutz bei der uniVersa noch um verschiedene Zusatzbausteine erweitern, etwa für Naturgefahren oder eine Best-Leistungs-Garantie mit All-Risk-Deckung, eine Vollkaskoversicherung für Fahrräder und E-Bikes, einen Haus- und Wohnungsschutzbrief sowie für dauerhaften Hausrat in Ferienwohnungen, Gartenhäusern in Schrebergärten und Wohnwagen.

 

 

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