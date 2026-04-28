Jetzt anmelden: Die MedMotion ist zurück!

Die Diskussion um die Zukunft der Rente hält an — und mit ihr die Unsicherheit vieler Anleger. Fest steht: Private Vorsorge ist ein Muss. Doch gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und volatile Märkte dafür, dass langfristige Vorsorgeentscheidungen zunehmend schwerer fallen.

Für Finanzberater entsteht daraus eine zentrale Herausforderung:

Wie gelingt es, Anlegern auch in einem komplexen Umfeld Sicherheit zu vermitteln und sie auf dem Weg zu einer tragfähigen Altersvorsorge zu begleiten?

Auf der kommenden MedMotion Roadshow gibt Mediolanum International Life gemeinsam mit dem Versicherungs- und Vermögenskonzern AXA, Antworten auf genau diese Frage. Im Fokus stehen aktuelle Marktentwicklungen, regulatorische Veränderungen und zukunftsorientierte Vorsorgelösungen für Ihre Kunden.

Auf dieser exklusiven Veranstaltung erfahren Sie mehr über:

Die Auswirkungen von Marktvolatilität und Rentenreformen auf die langfristige Vermögensplanung

Wie Sie Ihre Kunden dabei unterstützen können, investiert und zuversichtlich zu bleiben

Die Rolle von Lebensversicherungen mit Einmalzahlung für Vermögensaufbau und Vorsorge

Wie sich eine innovative fondsgebundene Rentenversicherung den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden anpassen kann

Nutzen Sie die MedMotion, um neue Impulse für Ihre Beratung zu bekommen, aktuelle Entwicklungen besser einzuordnen und konkrete Ansätze für die Vorsorgestrategien Ihrer Kunden mitzunehmen.

Sie wollen dabei sein? Dann melden Sie sich jetzt bei einem Stopp in Ihrer Nähe an:

18. Mai – Hamburg

19. Mai – Kassel

20. Mai – Wiesbaden

21. Mai – Nürnberg

22. Mai – München

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – Also sichern Sie sich hier schon einmal Ihren Platz!

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