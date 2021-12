HDI und Hannover Rück starten Impf-Booster

Ab Montag, 13. Dezember wird bei HDI und Hannover Rück wieder geimpft. In Hannover starten die Versicherer der Talanx Gruppe mit Booster-Impfungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geplant sind tägliche Impfangebote bis zum 23. Dezember sowie für den kompletten Monat Januar. Am zweiten Hauptstandort von HDI in Köln starten die Booster-Impfungen voraussichtlich ab dem 10. oder 12. Januar. Und auch für die übrigen Standorte in Deutschland werden die Unternehmen ihren Mitarbeitern zeitnah die Auffrischungs-Impfungen anbieten.

Ab dem fünften Monat nach der Grundimmunisierung mit zwei Impfdosen können die Mitarbeiter den Booster bekommen. Verimpft werden voraussichtlich die mRNA-Impfstoffe von Moderna für über 30-Jährige und BioNTech für die jüngeren Kollegen. Bei einer Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson kann frühestens nach vier Wochen mit einer weiteren Dosis eines mRNA-Impfstoffs eine Auffrischung erfolgen.

Jens Warkentin, Personalvorstand der HDI Group sagt dazu: „Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und sie so sicher wie möglich durch die Pandemie zu begleiten, haben wir uns für diese erneute Impfaktion entschieden. Denn nur umfassendes Impfen kann uns aus dieser Krise herausbringen.“

Schon im Sommer 2021 haben HDI und Hannover Rück deutschlandweite Impfangebote für ihre Mitarbeiter bereitgestellt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. In Summe erfolgten in diesem Zuge bereits rund 3.000 Erst- und Zweitimpfungen. Und auch jetzt bekommen Mitarbeiter, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, noch einmal die Gelegenheit, in der Firma den schützenden Piks zu bekommen. Ganz im Sinne des Unternehmens-Purpose „Together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship”.

