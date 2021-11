HDI Deutschland AG richtet Vertriebsführung auf neue Strategie aus

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland richtet seinen Vertrieb auf die neue Strategie aus und stärkt so das Geschäft mit Maklern sowie kleinen und mittelgroßen Betrieben deutlich. Dafür wird die erfahrene Maklerexpertin Stefanie Schlick (49) das Vertriebsressort im Vorstand von HDI Deutschland zum 1. Januar 2022 übernehmen. Der langjährige Vertriebsvorstand Wolfgang Hanssmann (58) wird als Senior Advisor bis 2025 weiter für HDI Deutschland tätig sein. Zudem wird sich Malte Dittmann (45) als Vertriebsvorstand künftig um die Makler des Sachversicherers HDI Versicherung AG kümmern, während Thomas Lüer sich als Vorstand auf das Maklergeschäft des Lebensversicherers HDI Lebensversicherung AG konzentriert. Norbert Eickermann ist weiter für den Exklusiv- und Direktvertrieb verantwortlich. Die Verantwortung für Bankkooperationen bleibt im Vorstand der HDI Deutschland AG bei Iris Kremers.

„Ziel unserer neuen Strategie ist es, als Mittelständler im Herzen bester Maklerversicherer in Deutschland zu werden, im Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen stark zu wachsen sowie die Kooperationen mit Bankpartnern auszubauen. Stefanie Schlick und Malte Dittmann werden unser Vertriebsteam mit ihrer umfangreichen Erfahrung ideal verstärken, um dieses Ziel zu erreichen“, sagt Dr. Christopher Lohmann, der im Talanx-Vorstand den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland verantwortet und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der HDI Deutschland AG ist. „Die Erfahrung von Stefanie Schlick im Kundendienst und die Underwriting-Expertise von Malte Dittmann werden unsere Kundenzentrierung nochmals erhöhen.“

Stefanie Schlick wechselt aus dem Generali-Konzern zu HDI Deutschland. Neben ihren Vorstandmandaten bei der Dialog Lebensversicherung AG und der Dialog Versicherung AG ist sie Head of Broker der Generali Deutschland AG und damit in Deutschland für die unabhängigen Vertriebswege verantwortlich. Sie kennt das Maklergeschäft bestens und bringt zudem großes Know How durch ihre erfolgreichen Tätigkeiten bei der CosmosDirekt im Direktvertrieb und der Digitalisierung mit. Dort durchlief die 49-Jährige darüber hinaus erfolgreich Führungspositionen im Marketing sowie im Kundendienst.

Malte Dittmann kommt von der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, wo er als Leiter Underwriting Nord für sämtliche Kompositsparten der Industrieversicherung in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten verantwortlich ist. Breite Vertriebserfahrung sammelte der 45-Jährige zunächst in diversen Führungspositionen etwa bei AIG Europe, bei Chubb Insurance und CNA. Er kennt das Geschäft mit Maklern der Sachversicherung sehr genau.

Wolfgang Hanssmann bleibt dem HDI mit seiner ganzen Vertriebserfahrung bis 2025 erhalten. Er wird den Aufsichtsrat und den Vorstand der Gesellschaft beraten und sich um ausgewählte Maklerverbindungen kümmern. „Wolfgang Hanssmann danke ich sehr herzlich für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Er hat unseren Vertrieb deutlich schlagkräftiger gemacht und ihn gleichzeitig digitalisiert, beispielsweise mit der Initiative #Handschlag. Ich freue mich sehr, dass er uns weiterhin mit seiner breiten Expertise und seinen hervorragenden Verbindungen zur Verfügung steht“, sagt Christopher Lohmann. „Damit setzen wir einerseits strategiekonforme starke Impulse und greifen andererseits auf langjährige Erfahrung und breite Vernetzung zurück.“

Torsten Leue, Aufsichtsratsvorsitzender der HDI Deutschland AG und Vorstandsvorsitzender der Talanx AG, sagt: „Wolfgang Hanssmann hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit für uns geleistet. Dafür danke ich ihm herzlich und freue mich gleichzeitig sehr, dass er uns mit seiner Kompetenz und Erfahrung weiter unterstützt. Den neuen Vorstandsmitgliedern wünsche ich für ihre künftigen Aufgaben ganz viel Erfolg.“

Der Vorstand der HDI Deutschland AG setzt sich ab Januar 2022 folgendermaßen zusammen: Dr. Christopher Lohmann (Vorstandsvorsitz), Iris Kremers (Bancassurance), Sven Lixenfeld (Leben & Kapitalanlagen), Herbert Rogenhofer (Sach-/Haftpflicht-/Unfall-/Kraftfahrtversicherungen), Stefanie Schlick (Vertrieb & Marketing), Jens Warkentin (Finanzen).

(Talanx)