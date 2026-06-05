Hallesche Krankenversicherung mit neuem Vertriebschef Julian Zienicke

Zienicke folgt auf Lars Hertwig, der den Zentralbereich seit April 2025 zusätzlich zu seiner Verantwortung als Bereichsleiter Key-Account kommissarisch geführt hatte.

Neuer Vertriebschef seit 2020 bei der Halleschen

Zienicke ist seit dem 1. Januar 2020 als Leiter der Düsseldorfer Servicedirektion bei der Hallesche tätig. In dieser Funktion verantwortet der 54-Jährige mit 120 Mitarbeitenden einen Teil des Leistungsmanagements. Zuvor war er 17 Jahre lang für die Allianz aktiv, wo er unter anderem als Geschäftsstellenleiter tätig war. Darüber hinaus war er zwei Jahre als Assistent des CEO der Allianz Lebensversicherung mit strategischen Aufgaben betraut, war Leiter im Bankenvertrieb und verantwortete das Nachwuchsprogramm für Vertriebsführungskräfte.

Zienicke soll Vertrieb weiterentwickeln

Mit seiner langjährigen, spartenübergreifenden Vertriebserfahrung und seiner breiten Führungsexpertise soll Zienicke die vertriebliche Weiterentwicklung der Hallesche maßgeblich mitgestalten. „Mit Julian Zienicke gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit breitem Know-how, Kundenorientierung und Expertise im Bereich der Krankenversicherung“, sagt Christian Pape, Vorstand für Vertrieb und Marketing der ALH Gruppe.

Lars Hertwig werde sich nach der Übergabe wieder vollständig auf seine Aufgabe als Bereichsleiter Key-Account der Hallesche konzentrieren. In dieser Funktion verantwortet er weiterhin die Zusammenarbeit mit zentralen und strategisch wichtigen Vertriebspartnern.