Gothaer im Assekurata-Nachhaltigkeitsrating

„Das zeigt, dass wir uns mit unserem Engagement in Sachen Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg befinden“, führt er aus. In drei von vier Teilqualitäten – Rahmenwerk, Geschäftsbetrieb und Produktmanagement/Risikotransfer – erhielt die Gothaer Leben eine sehr gute Benotung. Der Teilbereich Kapitalanlage wurde mit gut bewertet.

Auch im Bereich Geschäftsbetrieb – dem besten Ergebnis innerhalb der verschiedenen Teilqualitäten – überzeugt das Unternehmen mit seiner Vielzahl von Maßnahmen zur Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten am eigenen Standort und in den Lieferketten. Beeindruckt sind die Analysten auch vom umfangreichen Angebot an nachhaltigen Fonds, die sowohl in der Quantität als auch in der Qualität überzeugen.

„Durch das Rating erhalten wir wertvolles externes Feedback und schaffen Transparenz für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Vertriebspartner. Unsere Stakeholder können so erkennen, welchen hohen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit im Gothaer Konzern hat“, erklärt Harald Epple, Finanzvorstand und verantwortlicher Vorstand für das Thema Nachhaltigkeit.