Ganzheitliches Tarifkonzept der neuesten Generation

Mit dem NK.select bietet die Hallesche eine private Kranken-Vollversicherung zu Top-Konditionen. Eine besondere Option macht das flexible Wechseln innerhalb der Tariffamilie möglich. Wichtig im Beratungsgespräch: an ergänzende Produkte wie die Pflegezusatzversicherung denken

Selbstständige und Freiberufler können sich – unabhängig von ihrem Einkommen – für die private Kranken-Vollversicherung entscheiden. Bei Angestellten muss das Einkommen für den Wechsel in die private Krankenversicherung über der gesetzlich vorgeschriebenen Einkommensgrenze von 69.300 Euro in 2024 liegen. Bei der Hallesche können sie aus mehreren Tarifen wählen. Neu ist das Tarifkonzept NK.select. Es besteht aus den Tarifstufen S, L und XL sowie der Wechseloption NK.select FLEX. Insbesondere mit dem Top-Schutz NK.select XL will sich die Hallesche auch verstärkt der Zielgruppe Mediziner widmen.

FLEXIBEL, VORSORGEORIENTIERTUND FAMILIENFREUNDLICH

Wer die Wechseloption hinzuwählt, kann zu verschiedenen Zeitpunkten und Ereignissen das Absicherungsniveau verändern beziehungsweise ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen. So passt sich der Versicherungsschutz immer wieder dem Leben an. Zudem zeichnen sich die Tarife durch die gezielte Förderung des Vorsorgegedankens aus. Hervorzuheben ist auch die Familienfreundlichkeit des neuen Tarifwerks: Mit Leistungen, die bisher noch nicht oder nur vereinzelt am Markt angeboten werden wie die beitragsfreie Mitversicherung eines Kindes im ersten Lebensjahr oder, je nach Tarif, die Unterstützung durch eine Familien- und Haushaltshilfe sowie die Kinderbetreuungspauschale.

PFLEGELÜCKE SCHLIESSEN

Die Vertriebsleiterin der Hallesche, Alexandra Markovic-Sobau, weiß um den Stellenwert der ergänzenden Produkte. „Privat Versicherte müssen auch eine Pflegepflicht- Versicherung abschließen. Der Leistungsumfang entspricht jedoch nur der gesetzlich festgelegten Grundversorgung im Pflegefall. Wir wissen, wie hoch die Kosten für die Pflege schon heute sind und wie sehr sie sich in den nächsten Jahren erhöhen. Ich rate deshalb dringend dazu, mit den Kundinnen und Kunden im Beratungsgespräch die Lücke zur gesetzlichen Pflege-Pflichtversicherung zu schließen.“ Mit dem Tarif OLGAflex bietet die Hallesche finanzielle Sicherheit im Pflegefall.

HALLESCHE

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.vermittlerportal.de/NKselect