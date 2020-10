HOCHWERTIGER SCHUTZ

Mit der neuen ERGO BU erhalten Kunden einen BU-Schutz, der keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Die Varianten Komfort und Premium stehen dabei zur Auswahl.

Die ERGO BU Komfort überzeugt als hochwertige BU-Absicherung mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die ERGO BU Premium geht gegen einen geringen Aufpreis noch einen deutlichen Schritt weiter. Sie bietet mit einer medizinischen Zweitmeinung über das weltweite Ärztenetzwerk von Best Doctors und einem Reha-Management zusätzliche Services, die über die rein finanzielle Absicherung deutlich hinausgehen. Zudem umfasst sie Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, vereinfachte Prüfverfahren bei schweren Krebser- krankungen und sofortigen Zahlungsbeginn bei Verlust einer Grundfähigkeit sowie weitere Extras.

Beide Varianten gibt es als ERGO BU Schüler ab zehn Jahren – immer mit halbem Anfangsbeitrag bei voller Leistung und für die Jüngeren sogar mit stark reduzierten Gesundheitsfragen.

INDIVIDUELLE ZUSATZLEISTUNGEN

Mit den optionalen Leistungspaketen Pflege Plus und Karriere Plus lässt sich das Leistungsniveau darüber hinaus kundenindividuell upgraden. Markus Krawczak – Mitglied des Vorstands der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, verantwortlich für den Maklervertrieb Leben – betont: „Das Karriere-Paket ist ein absolutes Produkt-Highlight bei der Ansprache junger Kunden. Wenn Ihr Kunde vor 25 berufsunfähig wird, erhält er die Leistung lebenslang! Zukunftssicherheit bietet auch die Rentenverdopplung ohne erneute Gesundheitsprüfung bei Abschluss des Studiums oder der Berufsausbildung – um nur zwei Vorteile zu nennen.“

EIGENE AKQUISE-APP FÜR SIE

Sie sehen, die ERGO BU ist wie gemacht für Ihren Abschlusserfolg. Profitieren Sie darüber hinaus von einem Akquise-Paket, das perfekt auf Schüler, Azubis, Studenten und Berufsstarter zugeschnitten ist.

Kern ist eine über highlights.makler.ergo.de verfügbare Web-App, mit der Sie junge Leute direkt erreichen. Denn der beliebte Moderator Thore Schölermann (taff, The Voice und The Voice Kids) spricht die junge Zielgruppe in der App mit frechen Fragen spielerisch auf das Thema Berufsunfähigkeit an.

Das Besondere: Die App ist neutral gestaltet und Sie können sie mit Ihren Daten individualisieren –

und so im Handumdrehen zu Ihrer eigenen App machen.

(MA RKUS KRAWCZAK, Mitglied des Vorstands der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, verantwortlich für den Maklervertrieb Leben )

