Exzellente Absicherung bei Berufsunfähigkeit

Eine private Vorsorge mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist unverzichtbar und beweist verantwortliches Handeln. Das gilt umso mehr, wenn man Familie hat oder regelmäßig Kredite bedient werden müssen, zum Beispiel Immobilienkredite. Die ERGO BU gibt es in zwei mehrfach prämierten Varianten: Als ERGO BU Komfort bietet sie eine komfortable Absicherung und als ERGO BU Premium einen weitreichenden Rundum-Schutz mit vielen Highlights.

HOCHWERTIGE ABSICHERUNG

Die Komfort-Variante bietet eine komfortable BU-Absicherung mit monatlicher Rentenzahlung schon ab einem Berufsunfähigkeitsgrad von 50 Prozent und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs- Verhältnis. Sie kann in jedem Vergleich überzeugen.

DEUTLICHER MEHRWERT

Die Premium-Variante der ERGO BU geht gegen einen geringen Aufpreis noch einen deutlichen Schritt weiter. Sie bietet beispielsweise mit einer medizinischen Zweitmeinung über das weltweite Ärztenetzwerk von Best Doctors sowie einem Reha-Management zusätzliche Services, die über die finanzielle Absicherung hinausgehen. Zudem umfasst ERGO BU Premium Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, vereinfachte Prüfverfahren bei schweren Krebserkrankungen und bietet sofortigen Zahlungsbeginn bei Verlust einer Grundfähigkeit sowie weitere Extras.

FRÜHER BEGINN LOHNT SICH

Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist mit einer Gesundheitsprüfung verbunden. Wer noch jung ist, hat den Vorteil, dass er meist gesund ist. Der Abschluss einer BU ist dann ohne Zuschläge oder Ausschlüsse möglich. Junge Menschen sichern sich so nicht nur den Gesundheitszustand und besonders günstige Beiträge, sie profitieren auch schon heute vom BU-Schutz. Für Schüler ab dem zehnten Lebensjahr ist sogar eine Versicherung mit reduzierten Gesundheitsfragen möglich. Das macht den Abschluss besonders einfach.

EINFACH AUSGEZEICHNET

ERGO Vorsorge erzielt im aktuellen BU-Unternehmensrating des renommierten Analysehauses Franke und Bornberg die Höchstnote FFF+ („hervorragend“). ERGO überzeugt in allen untersuchten Teilbereichen des Prüfverfahrens gleichermaßen. Eine besondere Stärke: die Kundenorientierung in der Regulierungsphase.

INTERVIEW MIT ERGO VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG ZUM THEMA:

ERGO BU KOMFORT & PREMIUM

Welchen Ansatz verfolgt der Tarif?

In Variante Komfort bietet die ERGO BU eine sehr solide finanzielle Absicherung, die Premium-Variante bietet einen weitreichenden Rundum-Schutz. Spezielle Produktlösungen für Berufseinsteiger, Studenten, Azubis und Schüler runden in beiden Varianten das Bild ab.

Wie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerbern?

Die ERGO BU bietet immer einen soliden Schutz bei Berufsunfähigkeit – auf einen eingeschränkten Grundschutz wurde bewusst verzichtet. Im Premium-Tarif finden sich zudem exklusive Leistungen, die über die finanzielle Absicherung hinausgehen. Das beste Beispiel ist die medizinische Zweitmeinung über das weltweite Expertennetzwerk von Best Doctors, die beliebig oft in Anspruch genommen werden kann – nicht nur für Krankheiten, die eine Berufsunfähigkeit auslösen.

Welche Flexibilität bietet die ERGO BU?

Für Flexibilität sorgt die umfangreiche Nachversicherungsgarantie der ERGO BU. Denn sie ermöglicht es, zu zahlreichen Anlässen – und teils auch ohne Anlass – die BU-Rente zu erhöhen, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Für Schüler, Auszubildende und Studenten ist das Zusatzpaket „Karriere Plus“ empfehlenswert – so kann man die Leistung zum Abschluss von Ausbildung oder Studium ohne erneute Gesundheitsprüfung innerhalb bestimmter Grenzen verdoppeln. Unter 30-Jährige können zudem mit halbem Beitrag starten, der dann ab dem vierten Jahr langsam ansteigt. So bleibt genug Geld für notwendige Anschaffungen, bei vollem BU-Schutz von Beginn an.

