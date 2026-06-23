ERGO Reiseversicherung Gruppe verzeichnet stabiles Wachstum

Im deutschen und internationalen Geschäft steigerte die ERGO insgesamt die Bruttobeiträge auf einen hohen dreistelligen Million-Euro-Betrag. Davon konnte die ERGO Reiseversicherung AG mit ihrem Geschäft in Deutschland und in ihren Niederlassungen gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 344 Millionen Euro erzielen. Gemeinsam mit ihren weiteren internationalen Einheiten in Tschechien und dem Vereinigten Königreich bestätigte die Gruppe erneut eine überzeugende Gesamtperformance mit einer nachhaltigen Profitabilität.

„ Zunächst möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen bei unseren Kunden und Vertriebspartnern bedanken. Wir dürfen auf eine sehr positive Geschäftsentwicklung zurückblicken, die uns den Ausbau unserer Marktposition ermöglicht hat. Die Weiterentwicklung unserer Produkte und unsere vertrieblichen Aktivitäten waren in allen Märkten die Wachstumstreiber. Mit unseren bestehenden und neu gewonnenen Partnern wollen wir diesen Wachstumskurs in 2026 fortsetzen, wenngleich das aktuelle Marktumfeld herausfordernd bleibtSebastian Schmidtke, Vorsitzender des Vorstands.