So ist es dem Unternehmen nicht nur wichtig, hervorragende Bedingungen anbieten zu können, sondern auch für die Kunden über die gesamte Vertragslaufzeit die Beiträge stabil zu halten. Aus diesem Grund freuen sich die Verantwortlichen in der Unternehmenszentrale in Nürnberg darüber, dass seit über 28 Jahren keine Nettoprämien im Bestand angepasst werden mussten. Zudem stellt sich die NÜRNBERGER regelmäßig verschiedenen Untersuchungen und erhält hierfür seit vielen Jahren Bestnoten von Morgen & Morgen sowie Franke und Bornberg. Ebenso überzeugt die Leistungsabwicklung der NÜRNBERGER mit Qualität und erhielt erst vor kurzem ein „Ausgezeichnet“ bei Fairness im BU-Leistungsregulierungs-Rating von Assekurata.

ÜBERZEUGENDES GESAMTANGEBOT

Die NÜRNBERGER fokussiert nicht nur das BU-Geschäft. Vielmehr vertiefen die Franken die Einkom- mensschutzvorsorge für jeden Kunden. Deswegen ist es möglich, hervorragende Alternativen für alle Zielgruppen aufzeigen zu können. Ergänzt durch Zusatztarife und die Dread-Disease-Versicherung werden auf diese Weise viele Risiken – mit Expertise aus einer Hand – angeboten.

RUNDUM-SERVICE MIT GKV-CHECK

Vermittler kennen die Situation: Sie gehen mit dem Kunden die Gesundheitsfragen durch. Doch häufig fällt es schwer, sich an alle Details und Daten der letzten Jahre zu erinnern. Auch hier gibt es eine Lösung, von der Makler und Kunden gleichermaßen profitieren. Als erster Versicherer in Deutschland brachte die NÜRNBERGER den innovativen GKVCheck auf den Markt. Er ermöglicht die fast vollständige VVA-Prüfung in der Antragsphase, noch bevor der Leistungsfall eingetreten ist. Hierbei fordert die NÜRNBERGER die GKV-Patientenakte für die letzten fünf Jahre an. So sind ärztliche Diagnosen bereits bei Antragstellung bekannt. Zudem müssen nur Gesundheitsfragen für die letzten zwölf Monate beantwortet werden. Das bedeutet mehr Rechtssicherheit, weil das Risiko der Anzeigepflichtverletzung um ein Vielfaches sinkt.

(NÜRNBERGER)

www.nuernberger.de