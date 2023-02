Dietmar Diegel verlässt CHARTA AG zum Ablauf seines Vorstandsmandats Ende April 2023

Nicht zuletzt der Umstand, dass in der letzten Hauptversammlung einen hohen sechsstelligen Jahresüberschuss vermeldet werden konnte, der zu einer maßgeblichen Verbesserung und Stabilisierung der Gesamtbilanz des Unternehmens führte, bringt dies sehr deutlich zum Ausdruck.

Gleichwohl konnte zwischen Vorstand und Aufsichtsrat keine belastbare gemeinsame Basis

für eine Fortführung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit über die Laufzeit des aktuellen Vorstandsmandats hinaus erzielt werden. Aus diesem Grund wird Dietmar Diegel seine Aufgabe als Vorstand der CHARTA AG mit Wirkung zum 30.04.2023 beenden und sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen.

Nachfolger von Herrn Diegel steht mit Herrn Ulrich Neumann ebenfalls bereits fest

Als gelernter Betriebswirt und Versicherungsfachwirt begann Herr Neumanns Werdegang 1984 beim Gerling Konzern. Nach 20 Jahren und verschiedenen Positionen im Vertrieb des Unternehmensverbundes Alte Leipziger/Hallesche, wechselte er 2008 zur Gothaer. Zunächst leitete er dort die Ausschließlichkeitsorganisation Nord, übernahm dann 2010 die Leitung des Maklervertriebes sowie Vorstands- und Geschäftsführeraufgaben für Tochtergesellschaften. Zuletzt war er von 2018-2022 zusätzlich für alle GothaerPartnervertriebe verantwortlich.

Der Aufsichtsrat ist überzeugt mit Herrn Neumann neue vertriebliche Impulse im Sinne der Aktionärinnen und Aktionäre setzen zu können.

Das Vorstandsmandat von Herrn Neumann beginnt am 01.03.2023, sodass die Charta AG in der Zeit bis zum 30.04.2023 mit zwei Vorständen arbeiten wird. In dieser Zeit soll eine geordnete Übergabe und Einarbeitung stattfinden. Ab dem 01.05.2023 übernimmt Herr Neumann den alleinigen Posten des Vorstands.

