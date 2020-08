Zudem führen Leistungskürzungen dazu, dass gesetzlich Versicherte in bestimmten Bereichen – vor allem beim Zahnersatz – hohe Zuzahlungen leisten müssen. Ein Einzelzimmer im Krankenhaus oder Sehhilfen müssen komplett aus eigener Tasche bezahlt werden.

Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, den Versicherungs- schutz der gesetzlichen Krankenkasse zu besonderen Konditionen, die in Standard-Zusatzversicherungen nicht geboten werden, zu ergänzen.

EINZIGARTIG – BKV ALS INSTRUMENT DER MITARBEITERBINDUNG UND REKRUTIERUNG

Mit dem demografischen Wandel entstehen neue Herausforderungen für Unternehmen. Die Belegschaft wird älter, es wird schwieriger, talentierte Arbeitskräfte zu finden. Daher wird es immer wichtiger, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen und sonstigen Gratifika- tionen bietet die betriebliche Krankenversicherung (bKV) eine optimale Lösung, um Mitarbeiter zu binden und neue Fachkräfte zu rekrutieren. Eine zusätzliche Verwaltungsarbeit kommt nicht auf den Arbeitgeber zu, die entstehenden Kosten können zudem individuell verhandelt werden.

AM MARKT NICHT ZU KAUFEN – BESONDERE VORTEILE FÜR MITARBEITER

Eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV) der Gothaer ist für die Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter mit einer Vielzahl von Vorteilen verbunden. So ist der Verzicht auf Wartezeiten obligatorisch. Der wichtigste Pluspunkt ist der Verzicht auf jede Form einer Gesundheitsprüfung.

Zudem gelten Vorerkrankungen und laufende Behandlungen als mitversichert. Es gibt keine Einschränkungen im „Kleingedruckten“.

Gerade bei der stationären Absicherung im Krankenhaus ist der Verzicht auf die Gesundheitsprüfung von elementarer Bedeutung. Man weiß oft aus eigener Erfahrung, dass eventuelle Vorerkrankungen zu Beitragszuschlägen, Leistungsausschlüssen oder vollständigen Antragsablehnungen führen können.

Das alles entfällt beim Abschluss einer bKV. Bei arbeitgeberfinanzierten Zahnersatztarifen verzichtet die Gothaer auf die Höchsterstattungsgrenzen in den ersten Versicherungsjahren.

Also: unbegrenzter Versicherungsschutz im Rahmen der Tarifbedingungen vom ersten Tag an.

DURCHSTARTEN – GUTE VERTRIEBSCHANCEN FÜR VERMITTLER

Die Nachfrage nach der bKV wächst kontinuierlich. Viele Unternehmen haben erkannt, dass die bKV ein Hebel für die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber sein kann – zumal administrativer und finanzieller Aufwand für die Umsetzung sehr gering sind. Für den Vermittler ergeben sich hieraus gute Vertriebschancen; dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Marktdurchdringung der bKV aktuell noch im einstelligen Prozentbereich liegt.