Der BDAE ist 25 Jahre alt

Der BDAE feiert Geburtstag! Seit 25 Jahren geben wir vollen Einsatz, um Lang- zeitreisende und Expats mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Was uns erfolg- reich macht: Konzentration aufs Kerngeschäft Auslandsschutz, starke Partner im Versicherungswesen und ein persönlicher Service für unsere Kunden.

2020 war für die gesamte Weltbevölkerung ein besonders forderndes Jahr. Umso mehr haben wir in diesen schwierigen Zeiten gemerkt, wie wichtig Zusammen- halt und Gemeinschaft sind. Für uns als BDAE gilt dies in besonderem Maße: Denn seit mittlerweile 25 Jahren sorgen wir dafür, dass Menschen weltweit mit Sicherheit ins Ausland kommen.

Seit 1995 – also seit nunmehr einem Vierteljahrhundert – sorgen wir dafür, dass Expats und Langzeitreis- ende optimal abgesichert ins Ausland gehen. Herzstück unseres Produktportfolios sind unsere Auslands- krankenversicherungen. Dass wir den Großteil unserer Aufmerksamkeit und Energie speziell in diese Form der Versicherung stecken, kommt nicht von ungefähr.

Schließlich wurde der BDAE auf Basis der Erfahrungen und Bedürfnisse eines ehemaligen Expats gegrün- det, nämlich von Andreas Opitz, der Anfang der 90er-Jahre selbst beruflich viel im Ausland war. Weil ihm seinerzeit kein Versicherer eine Auslandskrankenversicherung als Einzelpolice anbieten konnte, schuf er gemeinsam mit Silvia Opitz den Bund der Auslands-Erwerbstätigen e. V. – eine Vereinigung, die aus Versicherersicht eine ernstzunehmende Gemeinschaft darstellte.

Mittlerweile ist aus dem BDAE e.V. eine Unternehmensgruppe geworden, die eigene Versicherungslösungen für Menschen weltweit entwickelt und vermarktet, die beruflichoder privat ins Ausland gehen – kurzum: für internationale Expats und Auswanderer. Als Auslandsexperte fokussieren wir uns seit nunmehr 25 Jahren ausschließlich auf das Thema „Leben und Arbeiten im Ausland“. Bei uns finden Sie gebündelt das gesammelte Expertenwissen in einem Haus. Das betrifft neben der Beratung zu den Auslandsversicherungen auch den Kostenerstattungs-Service mit versierten Mitarbeitern, die Ihre Rechnungen aus dem Ausland regulieren.

Dank unserer Unternehmensberatung BDAE Consult haben wir auch die rechtliche Expertise in den Bereichen Aufenthalts-, Arbeits- sowie Sozialversicherungsund Steuerrecht inhouse zur Verfügung. Von dem juristischen Know-how unserer Unternehmensberater profitieren neben den Geschäftskunden auch Privatpersonen und Vertriebspartner. Letztere haben beim BDAE ebenfalls spezialisierte Ansprechpartner für entsprechende Kooperationen.

Doch der Wesenskern des BDAE hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehntennicht verändert: Genauso wie der Verein nach wie vor besteht, liegt unser gesamtes Augenmerk darauf, Sie mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Auch der persönliche Service liegt uns noch immer am Herzen: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir uns stets persönlich um ihre Belange kümmern. So setzen wir bewusst weder auf Chatbots oder Callcenter, sondern betreuen und beraten unsere Kunden selbst. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir uns beim Versicherungsgeschäft auf ein starkes und zuverlässiges Partner-Netzwerk verlassen können. Unser Versicherungsportfolio basiert auf der starken Zusammen- arbeit mit namhaften und erfahrenen Versicherern wie zum Beispiel SwissLife. Seit 2017 ist der Konzern MSH International Mehrheitseigner des BDAE. Dadurch sind wir Teil des weltweit führenden Anbieters weltweiter Versicherungslösungen.

Es sind die Spezialisierung auf unser Kerngeschäft und die Gemeinschaft als BDAE-Team, die uns seit 25 Jahren so erfolgreich machen – und von der all unsere Kunden profitieren. Wir danken allen, die uns ihr Vertrauen schenken und blicken voller Spannung in die Zukunft!

(PHILIPP BELAU)

VOLLER VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI COVID-19

Der Versicherungsschutz gilt im Ausland auch bei Reisewarnungen . Im Falle einer Corona-Erkrankung stellen wir die bestmögliche Versorgung sicher.

Bei einem Aufenthalt in einem Land, in dem bei einer Corona-Infektion eine ausreichende medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist, wird der Transport zu einem nächsterreichbaren Krankenhaus übernommen, in dem die medizinische Versorgung sichergestellt ist. Ein Test auf Infektion mit dem Coronavirus wird bei medizinischer Notwendigkeit und nach Anordnung durch einen Arzt von uns bezahlt. Ist ein Nachweis über einen Corona-Versicherungsschutz erforderlich, so stellen wir diesen aus.

BDAE GRUPPE

Die BDAE Gruppe konzentriert sich bereits seit 25 Jahren als Lösungsanbieter ausschließlich und voll- umfänglich auf das Thema „Leben und Arbeiten im Ausland“. Die weltweit gültigen Auslandskranken- versicherungen sind für Menschen konzipiert, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen im Ausland aufhalten: als Auswanderer, Expatriates, Weltreisende, digitale Nomaden, Ruheständler oder Studierende.

2019 und 2020 wurde die BDAE Gruppe vom F.A.Z. Institut als bester Spezialversicherer ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem global vertretenen Mutterkonzern MSH International betreut die Gruppe mehr als 400.000 Expats in 194 Ländern.

Mehr über alle Vorteile, die der BDAE bietet, finden Interessierte hier: www.bdae.com/warum-bdae

Informationen für Vertriebspartner gibt es hier: www.bdae.com/vertriebspartner-werden